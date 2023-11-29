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Неудачи ворвутся в жизнь четырех знаков Зодиака уже в начале декабря

Среда 29 ноября 2023 21:04
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Неудачи ворвутся в жизнь четырех знаков Зодиака уже в начале декабря Узнайте, кому стоит готовиться к проблемам (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Начало декабря принесет неприятные сюрпризы представителям четырех знаков Зодиака. В их жизнь ворвутся неудачи. Однако огорчаться раньше времени не стоит.

Кому стоит готовиться к сложностям и как избежать проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Рыбы

В декабре вам точно стоит остерегаться тех, кто плетет интриги. Постарайтесь не ввязываться в скандалы и держите на расстоянии тех, кто попытается узнать ваши секреты. И если вы справитесь с этой задачей, неудачи вас не настигнут.

Наблюдайте за всем со стороны. Не вмешивайтесь в конфликты и не пытайтесь помочь тем, кто постоянно наступает на одни и те же грабли. Сконцентрируйтесь на себе и своих успехах.

Рак

Вам точно стоит поработать над доверием. Не устраивайте сцены ревности своей второй половинке, иначе все закончится очень плохо. Помимо этого, сбавьте обороты на роботе, так у вас появится больше времени для любимого человека.

Не пытайтесь успеть все и сразу. Замедлите темп и насладитесь каждым моментом своей жизни. Вам не стоит доказывать свою правоту и спорить с начальством.

Лев

Начало декабря принесет вам неприятности. Вы можете потерять работу и даже остаться без средств к существованию. Все из-за того, что вы часто перекладываете ответственность на других и верите в свою неуязвимость.

Вам стоит поработать над своими ошибками. Подумайте, что не дает вам двигаться вперед. И если вы найдете причину своих неудач, то точно сможете ее устранить.

Стрелец

Первый месяц зимы покажется вам началом черной полосы. В один момент все будто бы начнет валиться из рук. Однако вам стоит отпустить негатив и игнорировать источники грусти.

Если вы сумеете поставить себя на первое место и научитесь отстраняться от того, что заставляет вас думать о плохом, полоса тотальной катастрофы закончится. Пришло время научиться о себе заботиться.

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