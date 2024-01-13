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Неудачи с головой накроют эти знаки Зодиака: кому будет несладко уже на днях

Названы главные неудачники недели по знаку Зодиака (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя готовит неприятный сюрприз для представителей трех знаков Зодиака. Неудачи могут накрыть их с головой.

Кому готовится к испытаниям и как минимизировать негатив, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Весы

Новая неделя едва ли окажется для вас удачной. Звезды указывают на то, что у вас могут начаться проблемы с деньгами. Также есть вероятность того, что вам внезапно понадобиться расстаться с крупной суммой, однако если вы сумеете найти нужную сумму, то получите шанс изменить свою жизнь.

Оцените все риски и решайте, как правильно поступить. Скорее всего, вы сможете обойтись малыми жертвами. Важно лишь найти компромисс и не торопиться.

Дева

У вас могут начаться проблемы в отношениях. Постарайтесь не рубить с плеча, иначе вы рискуете остаться без поддержки в самый сложный момент. Едва ли вам помогут после того, как вы позволите себе говорить обидные вещи.

Не пытайтесь сбежать от проблем. Вы можете огорчиться, желания залечь на дно и не привлекать к себе внимание приведут лишь к тому, что вы останетесь в полном одиночестве. Приложите максимум усилий, чтобы этого не допустить.

Овен

Обязательно уделите внимание своему здоровью. Не стоит рисковать и проверять удачу. Проявите максимальную осторожность и не игнорируйте любой из "тревожных звоночков".

Найдите время для отдыха. Вам нужно набраться сил и забыть о сложных испытаний, которых было немало. Берегите себя и не позволяйте событиям вокруг сильно вас вымотать.

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