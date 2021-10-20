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Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен

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Середа 20 жовтня 2021 14:03
Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен В Україні невакцинованим громадянам пропонують послуги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні громадянам без сертифіката про вакцинацію пропонують нову послугу, а саме скупитися в магазинах за гроші.

Такі пропозиції стали з'являтися на сайтах безкоштовних оголошень.

Як відомо, в червоних карантинних зонах країни люди без сертифіката вакцинації не можуть здійснювати певні дії.

В одному з оголошень автор пропонує у Львові сходити за клієнта в аптеку, магазин та інше. Він зазначає, що у нього є сертифікат вакцинації.

"Є ковід сертифікат. Можу скупитися в магазині, аптеці та інше. Всі питання телефоном", - сказано в оголошенні.

Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен

(Скріншот olx.ua)

Також подібну послугу пропонують і в Одесі, яка теж зараз в червоній карантинній зоні. Тут автор пропонує скупитися в Епіцентрі, а за свої послуги просить від 100 гривень.

Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен

(Скріншот olx.ua)

Цікаво, чи знають автори оголошень, що практично у всіх магазинів є доставка додому або вирішили таким способом швидко заробити...

Як ми раніше писали, в Україні будуть жорстко карати за "липові" covid-сертифікати.

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