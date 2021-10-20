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В Україні жорстко каратимуть за "липові" COVID-сертифікати: що загрожує таким людям

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Середа 20 жовтня 2021 09:42
В Україні жорстко каратимуть за "липові" COVID-сертифікати: що загрожує таким людям Фото: Сертифікат вакцинації (РБК-Україна Юля Червінська)
Автор: Людмила Жукова

В Україні перевірятимуть на справжність сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Це відбудеться з 21 жовтня.

Про це повідомлять ТСН.

Де перевірятимуть сертифікати

Перевіркою займатиметься поліція в місцях скупчення людей. У громадян будуть дивитися сертифікати в роздрукованому вигляді або в додатку "дія".

Національна поліція спільно з Мінцифрою розробили і почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "діі" або просканувавши паперовий його варіант. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також співробітники патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби-під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків ", - зазначив він.

Нагадаємо, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", — сказав він.

Що загрожує за підроблений сертифікат

Зазначимо, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання - штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок і сертифікатів передбачено покарання - від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

"Люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у разі виявлення підробки документа і спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення картинних умов. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо буде доведено, що особа, яка страждає коронавірусною інфекцією, поширила хворобу, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності", - резюмував він.

Як ми раніше писали, Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через це.

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Вакцина від коронавірусу
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