Netflix живо "похоронил" украинского бойца. Воин креативно отреагировал на инцидент
В документальном фильме "Матери войны", который показали на платформе Netflix, закадровый голос сообщил зрителям, что известный украинский поэт и военный Павел Вышебаба погиб под Северодонецком. Однако это заявление воин опроверг лично.
Павел опубликовал об этом пост в Facebook.
Что известно о казусном инциденте
"Документальный сериал "Матери войны", вышедший на платформе Netflix, оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком", - написал Павел.
Он даже пошутил, процитировав Марка Твена, что слухи о его смерти сильно преувеличены.
"Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые мне и написали. Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять - они думали, что я уже "того". Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс", - добавил Вышебаба.
Военный отметил, что он продолжает служить в 68-й бригаде. Также Павел призвал своих подписчиков, если у них есть выходы на создателей сериала "Matki Wojny" ("Матери войны") или Netflix - написать им об этой ошибке.
"И хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно", - написал военный.
Вышебаба довольно с юмором воспринял такой поступок создателей фильма (фото: facebook.com/vyshebaba)
Какая реакция общества
Подписчики Павла однозначно обрадовались, что показанная в фильме информация - неправдива. Но они расходятся во мнениях, как это воспринимать. Одни советуют подавать в суд на создателей фильма, другие же в этом видят хороший знак, потому что он является предвестником долгой жизни.
Что пишут пользователи:
- я бы подавала в суд и просила у Netflix моральную компенсацию. Имеете полное право
- круто, все равно. Ты теперь и смерть свою увидел и переродился из пепла
- не пишите им, просто позвоните в режиме видео. Представляю их изумление! Требуйте сиквел
- будете жить долго и счастливо! Есть такая примета. Пусть будет во благо. Благодарю Вас, привет побратимам
- они должны компенсировать моральный ущерб
Пользователи активно комментируют пост Вышебабы (скриншот)
Ранее мы писали о том, что Павел Вышебаба обратился к украинкам, которые находятся за границей.
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