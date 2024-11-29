Не несет никакой пользы. Назван бесполезный продукт, которым украинцы заменяют сахар

Почему мед не альтернатива сахару?

Диетолог Михал Ужосек говорит, что на самом деле мед почти полностью сахар. Он имеет немного меньше калорий и не очень здоров.

"Да, в нем есть определенное количество витаминов, минералов, ферментов. Но их количество невелико, и только если мы потребляем много меда, мы обеспечим значительные количества этих соединений. И если мы едим много меда, мы будем есть и много сахара", - подчеркнул он.

"И чтобы было понятно, мед можно использовать в здоровом питании, особенно для физически активных людей, но я очень часто слышу такие слова на офисной кухне: я больше не кладу сахар, теперь я использую только мед. Ну, а этот мед почти один сахар ", - добавил эксперт.

Кстати, сироп агавы и кленовый сироп часто рекомендуют как более здоровые заменители сахара, и оба эти продукта содержат 68 г сахара на 100 граммов. Также эти продукты стоят обычно очень дорого, но по составу это тот же сахар.

"Даже не тратьте на них деньги", - сообщил диетолог.