Непростой понедельник. Астролог озвучила важные советы на 20 января

Прогноз астропогоды на 20 января

"Опасны проявления лжи, лести и подхалимства: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом всем станет быстро известно, что разрушит авторитет. Этот понедельник - период движения вперед, время для рекордов и подвигов", - рассказала Соловьева.

"Наступает активный и творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы. Надо быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятное время для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров", - добавила она.

Кроме этого, 20 января можно обсуждать проблемы. Успешными будут дела, связанные с ответственностью и обязанностью. Если есть возможность - добавьте в планы на понедельник прогулки на природе, баню, водные и очистительные процедуры.

Гороскоп на 20 января (иллюстративное фото: Getty Images)

Астролайфхаки на понедельник

20 января - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"И в этот понедельник Луна будет в знаке Весов - нейтральном для себя положении. Этот период может быть сложным для тех, чья деятельность связана с мастерством речи, общественной деятельностью, миром искусства (особенно - с музыкой, пением, живописью, графикой, литературой, поэзией), модной индустрией, дипломатией. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует эксперт.

Кроме этого, 15:00, 20 января, до 06:28, 21 января, Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения будет в разрушительном градусе Козерога.

"В Козероге этот градус несет пессимизм, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство. Это градус огромной мудрости: он все знает, все понимает, все великие законы ему открываются, у него есть все, кроме любви. Он имеет магические способности, это - черный гений", - пояснила Соловьева.

Поэтому астролог не советует назначать важные дела на время активности Меркурия.