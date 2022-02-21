Неприємний сюрприз. Як нові розробки косметолога Марії Федчук можуть нашкодити клієнтам

Будь-який професійний лікар і косметолог, які дорожить своєю репутацією скаже вам – не можна працювати на несертифікованому обладнанні й з неперевіреними препаратами. Це аксіома для фахівців, які відповідально ставляться до своєї роботи, життя і здоров'я клієнтів.

Журналісти вже писали, що восени минулого року Марія Федчук почала видавати за свою унікальну розробку клон популярної безін'єкційної косметологічної процедури Dermadrop, німецького концерну Meddrop GmbH. Тоді ж з'явилася інформація, що німецька компанія готує позовну заяву до Федчук про порушення патенту.

Але ж не менш важливо, що препарати та обладнання, яке збирається використовувати Федчук у своїх процедурах – не сертифіковані в Україні. Простіше кажучи – вони можуть бути небезпечні для її клієнтів.

Коли ці речі стали надбанням громадськості, здавалося, що ризики для відвідувачів косметологічних клінік повинні зійти нанівець. Крім того, на тлі цих скандалів і позовів з компанії пішла фінансова директор Ольга Демченко, яка і сама фігурувала в кримінальній справі, пов'язаній з фінансовими махінаціями в компанії.

Незабаром після того, як в інформаційному полі увага до цього скандалу затихла, почала з'ясовуватися, що Марія Федчук не відмовилася від планів просувати в Україні чужі напрацювання під своїм ім'ям. А відповідно – і використовувати не перевірене обладнання.

"Я працюю над новими продуктами з провідними вченими та лікарями по всьому світу. Я готую до запуску ще кількох важливих у своєму житті проектів", – заявила вона.

Крім того, не так давно в її Instagram почали з'являтися фотографії і сторіз з новими технологіями.

Перша – це технологія HYDRODROP, яка виявилася клоном популярної безін'єкційної косметологічної процедури Dermadrop, німецького концерну Meddrop GmbH, через що зараз німці судяться з Федчук за порушення патенту.

Друга – це технологія гарячої плазми. Федчук протягом якогось часу вже проводить відповідні процедури на апараті корейського виробника PLASMA BT. Одним з наслідків процедури може бути опік шкірного покриву.

Також зараз вона просуває "власну" розробку HYDROPLASMA.

Ця технологія також ще не пройшла необхідних перевірок, клінічних досліджень і ніким не сертифікована. Більш того, враховуючи історію з HYDRODROP, є ризик, що проводити її будуть на китайських апаратах.

Треба відзначити, що в професійних колах до технології гарячої плазми і так вельми неоднозначне ставлення, бо пошкодження тканини йде неконтрольовано. Деякі навіть називають її "лазером для бідних", маючи на увазі, що такі процедури використовують ті, хто не може дозволити собі безпечний апарат. Таким чином, ризики для потенційних клієнтів величезні.

Третя технологія з "ноу-хау" Федчук – радіохвильовий ліфтинг (Rfліфтінг). Ця технологія вже понад 20 років, і вона широко відома у світі. Однак ця популярність зіграла з нею злий жарт – ринок заполонили неякісні китайські апарати, які фактично дискредитували цю методику й обрушили ціни на процедури через неефективність і ускладнень після використання цих апаратів.

За непідтвердженою інформацією, Федчук може закупити кілька десятків, а можливо навіть більше сотні апарат виробництва китайської компанії Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd., на яких і буде проводити свої процедури.

Ще раз підкреслимо, що сертифікацію в Україні ці апарати не проходили. Тобто, фактично їх використання створює пряму загрозу життю і здоров'ю людей. Як вже говорилося вище, процедури, які збираються на них проводити можуть не просто якось абстрактно нашкодити, а спалити шкіру і привести до інших незворотних змін.

Безумовно, професіонали, які дорожать своєю репутацією, навряд чи погодяться впроваджувати у себе неперевірені інновації. Та й ціна може багатьох відлякати - враховуючи, що закупівля одного апарату обійдеться Федчук в 1 500 доларів. За словами окремих представників косметологічних клінік, їм вже надходять пропозиції купити ці апарати у "М.Д.А. Україна" за 12 000 доларів.

Звідси висновок: клієнтам косметологічних клінік потрібно буде дуже обережно ставитися до пропозицій усіляких ноу-хау, безін'єкційних anti-age процедур. І, безумовно, вимагати сертифікати на обладнання та препарати. Адже результати використання цієї техніки непередбачувані, як і їх вплив на ваше здоров'я.

Щоб розібратися, що можна зробити в такій ситуації, ми звернулися до профільних фахівців. І всі вони наполягають: використання несертифікованого обладнання – це величезна загроза для пацієнтів.

"Навіть звичайна ін'єкція вітамінів може мати наслідки, і фахівець, який проводить її – повинен мати медичну освіту і знати, як діяти, а препарати та обладнання – мати всі необхідні дозволи. Відсутність будь-якого з цих компонентів – це ризик для здоров'я і навіть життя отримує послугу", – підкреслює заступник голови комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва.

Вона радить споживачам запитувати всі необхідні документи на обладнання та препарати, а також дізнаватися чи є медична освіта у косметолога. Якщо ж сертифікація обладнання відсутня – подавати скаргу до Держспоживслужби.

Таким чином, єдине, що залишається клієнтам косметологічних клінік – ретельно перевіряти послуги, які їм пропонують і особливо звертати увагу тих з них, які проводяться на китайському обладнанні.