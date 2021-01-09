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Неприємна новина для автомобілістів: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації

Субота 09 січня 2021 09:42
Неприємна новина для автомобілістів: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації
За реєстрацію автомобіля з 1 січня доведеться заплатити більше (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З 1 січня в Україні змінилися суми збору при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано з тим, що піднялися суми мінімального прожиткового мінімуму.

Як розповіли на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook, суми зборів при першій реєстрації легкового автомобіля підвищилися і тепер доведеться викласти більше. Варто відзначити, що мова йде про обов'язкове державне страхування, через те, що суми цих нарахувань пов'язані з розмірами прожиткового мінімуму.

Автомобілістам, які реєструють автомобіль вартістю до 374 550 гривень доведеться віддати на збір 3% від вартості машини.

За автомобілі вартістю від 374 550 гривень до 658 300 гривень доведеться сплатити 4% збору.

За автомобілі вартістю понад 658 300 гривень доведеться сплатити 5% збору.

Неприємна новина для автомобілістів: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації

В Україні змінилися суми зборів при першій реєстрації легкового автомобіля

Варто відзначити, що це не єдине нововведення з 1 січня 2021 року для автомобілістів. Нещодавно ми повідомляли про те, що власникам машин доведеться заплатити податок на транспортний засіб. Це торкнеться тих автомобілістів, у яких машина не старше п'яти років і її вартість складає не менше 375 мінімальних зарплат.

Також ми розповідали про те, що в Україну може хлинути недорогі іномарки з Європи і Японії. Це пов'язано з тим, що в країнах Європейського союзу скоро набуде чинності новий екологічний стандарт Euro 7А.

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