Некорисні і небезпечні: лікар рознесла міфи про "бабусині" засоби лікування волосся

Чому "бабусині методи" шкідливі

З такими народними методами лікування алопеції сильно зростає ризик контактного дерматиту. А він тільки підсилює випадання і без того слабкого волосся.



Дуже наполегливі пацієнти можуть отримати хімічний опік шкіри, що призводить до формування рубців (а на рубцях вже нічого не росте). Тому не треба думати, що пече – значить працює.



Масла для волосся (кунжутні, конопляні, касторові та інші), якими дівчата намазують волосся - теж не працюють. Справа в тому, що все корисне не проникає в волосся і не збагачує їх, а по-друге, їх неймовірно важко вимити, а шкіра голови стає ще більш масляною. Тому тут також більше шкоди, ніж гіпотетичної корисності.

Чому натуральна косметика не така вже хороша

Пам'ятайте, що натуральна косметика містить набагато більше алергенів і дратівливих речовин, ніж засоби професійних лінійок. Є ймовірність отримати алергічну реакцію, яку ви будете лікувати.

Лікар зазначила, що не варто займатися самолікуванням, в разі проблеми - потрібно звертатися тільки до фахівця.

Народні засоби для лікування волосся не працюють (фото: Ірина Власенко)