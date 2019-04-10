Невідкладна допомога при харчовому отруєнні: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як правильно надати невідкладну допомогу дитині, яка отримала харчове отруєння. Відповідна стаття опублікована на особистому сайті іменитого педіатра.

Так, за словами доктора Комаровского, причиною харчового отруєння є отрута, яка потрапляє в організм людини разом з продуктами харчування.

Педіатр називає три групи причин отруєнь:

інфекції (бактерії і віруси);

токсини (отруйні гриби, свідомо неїстівна або неправильно приготовлена тваринна їжа (риба, молюски) та інші;

отрута, якою обробляють продукти або яка міститься в продуктах, наприклад, пестициди.

Важливо пам'ятати, що перші симптоми харчового отруєння з'являються протягом 48 годин після того, як дитина з'їла щось непридатне. А ознаки досить прості: нудота, блювання, пронос, болі в животі.

Комаровський розповів про лікування харчового отруєння у дитини (фото: pixabay.com)

За медичною допомогою слід звернутися, якщо вищевказані симптоми виникли у дитини віком до 3 років; поєднуються з підвищенням температури тіла; зберігаються більше двох діб; є у кількох членів сім'ї.

Невідкладної медичної допомоги вимагають випадки, якщо:

джерелом отруєння є (або імовірно є) гриби;

дитина не може пити через блювоту;

двоїння в очах;

невиразна мова;

труднощі з ковтанням;

м'язова слабкість;

жовтизна шкіри або слизових оболонок;

припухлість суглобів;

висип на шкірі;

сечовипускання відсутнє більше 6 годин або сеча має насичено-темний колір;

кров у калі або блювотних масах.

Комаровський розповів про лікування харчового отруєння у дитини (фото: pixabay.com)

Як надати дитині першу допомогу при симптомах отруєння:

якщо симптоми з'явилися протягом 30 хвилин після прийому їжі, але блювоти немає, її потрібно викликати: дайте дитині випити 1-2 склянки води або молока, після чого, утримуючи дитину, введіть якомога глибше в ротоглотку пальці і покрутіть ними (пальці можна замінити ложкою, натиснувши нею на корінь язика);

не годуйте дитину;

рясно поїть дитину дотримуючись правил: температура напою дорівнює температурі тіла; потрібно пити невеликими ковтками; використовуйте розчини для регідрації (їх можна замінити водою, чаєм чи компотом); не додавайте цукор в напої;

дайте дитині активоване вугілля в дозі 1 г/кг ваги;

при підвищенні температури тіла використовуйте жарознижуючі засоби.

Комаровський розповів про лікування харчового отруєння у дитини (фото: pixabay.com)

Профілактика харчових отруєнь, за словами доктора Комаровського полягає в наступному:

Привчіть дитину регулярно мити руки.

Слідкуйте за чистотою посуду і кухонного начиння.

Мийте руки перед, під час і після приготування їжі.

Якщо на руках є рани чи подряпини, обов'язково заклеюйте їх лейкопластиром перед приготуванням їжі (або ж надіньте рукавички).

Своєчасно міняйте губки, якими ви користуєтеся для миття посуду.

Використовуйте одноразові кухонні рушники.

Ретельно проварюйте субпродукти, м'ясо, птицю.

Перевіряйте температуру в холодильній і морозильній камерах холодильника.

Не заморожуйте м'ясо і рибу повторно.

Зберігайте харчові продукти виключно в спеціальних ємностях, маркируйте їх.

Слідкуйте за терміном придатності продуктів перед придбанням, приготуванням та вживанням.

Не вживайте харчові продукти, зовнішній вигляд або запах яких викликає у вас найменші сумніви в їх придатності.

Переконайтеся в герметичності консервів.

Зберігайте сміття поза дитячою досяжністю і в закритих ємностях.

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