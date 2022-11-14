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Нэнси Пелоси, Джон Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP-27

Фото: Нэнси Пелоси, Джон Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP-27 (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Илона Свиридова

Представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава агентства USAID Саманта Пауэр посетили украинский павильон на климатической конференции ООН (COP-27), организованный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, правительства. UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.

Об этом Саманта Пауэр и Джон Керри сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

"Это уже 27-й COP, но в первый раз, когда Украина организовала свой собственный павильон. Такая мощная демонстрация того, как война Путина разрушает украинскую аграрную культуру, а также того, как они (украинцы, - ред.) используют чистую энергию, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива", - написала Пауэр.

В свою очередь Керри приветствовал планы Украины по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, а также цель стать зеленым "энергохабом" Европы.

"Мир привлечет Россию к ответственности за катастрофические потери, которые неспровоцированная агрессивная война Путина наносит населению, городам и окружающей среде Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками Джеффри Пайетт вместе с гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко посетил украинский павильон на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-Эр-Эль-Ш 27).

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Джон Керри