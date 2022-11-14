Нэнси Пелоси, Джон Керри и глава USAID посетили украинский павильон на COP-27

"Это уже 27-й COP, но в первый раз, когда Украина организовала свой собственный павильон. Такая мощная демонстрация того, как война Путина разрушает украинскую аграрную культуру, а также того, как они (украинцы, - ред.) используют чистую энергию, чтобы покончить с зависимостью от ископаемого топлива", - написала Пауэр.

В свою очередь Керри приветствовал планы Украины по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, а также цель стать зеленым "энергохабом" Европы.

"Мир привлечет Россию к ответственности за катастрофические потери, которые неспровоцированная агрессивная война Путина наносит населению, городам и окружающей среде Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками Джеффри Пайетт вместе с гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко посетил украинский павильон на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-Эр-Эль-Ш 27).