Немытые лесные ягоды могут привести к смерти. Узнайте о паразите, который откладывает яйца в печени

Вкусные и чрезвычайно полезные ягоды, собранные в лесу в это время года, являются самыми вкусными летами. Если у вас есть соблазн съесть их прямо с куста, лучше удержитесь. Вы можете заразиться опасным паразитом, личинки которого развиваются в печени, лёгких и даже мозге.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Зачем нужно мыть ягоды?

Лесные ягоды вкусные, и когда вы в лесу, вы можете срывать их прямо с куста. Однако это очень рискованно, потому что немытые фрукты могут содержать яйца опасного паразита.

Мы можем заразиться "болезнью грязных ягод", то есть эхинококкозом, употребляя немытые фрукты, особенно лесные плоды, такие как черника (точнее черника) или лесная земляника, а также другие грязные фрукты и овощи или сырое мясо.

Некоторые люди предостерегают детей не есть грязных ягод, потому что лисицы мочатся на них и разносят болезни. Это правда, потому что яйца эхинококкоза можно обнаружить в фекалиях, в частности, в фекалиях лесных животных, таких как лисы, волки, рыси, енотовидные собаки, а также негельминтизированных собак и кошек.

По этой причине черника или земляника, растущая близко к земле, могут быть легко заражены яйцами паразитов. Поэтому перед употреблением ягоды всегда нужно мыть. В противном случае мы можем заразиться опасным для нашего здоровья и жизни эхинококком.

Что такое заболевание грязных ягод?

Эхинококкоз - это паразитарное заболевание, возбудителем которого является ленточный гидатид. Различают два типа этого заболевания: унилокулярный и мультилокулярный эхинококкоз, причем последний наиболее опасен для жизни.

Паразит живет в тонкой кишке преимущественно лис, а также волков и рысей, и гораздо реже собак и кошек, которые регулярно не дегельминтизируются.

Его яйца выделяются с калом животных и попадают на траву в лесу, откуда легко переносятся на низкорослые ягоды или землянику.

Ленточный червь имеет длину около 2 мм, а его яйца имеют длину всего около 0,04 мм и невидимы невооруженным глазом.

Потому на загрязненных ими лесных плодах яиц паразитов мы не заметим. После употребления грязных ягод, зараженных яйцами солитера, они попадают в нашу пищеварительную систему.

Личинки солитера чаще всего гнездятся в печени, разрушая этот орган, а также в легких, почках, селезенке, центральной нервной системе, костях, глазах и даже головном мозге.

Пытаясь защититься от паразита, организм создает вокруг него кисту, которая со временем разрастается и давит на ткани и органы. Наибольшую угрозу для жизни представляет разрыв кисты, проявляющийся внезапным повышением температуры, сильной болью, кашлем и интенсивной водянистой рвотой. Через короткое время может наступить даже смерть.