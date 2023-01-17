"Нет шансов стать офицером": Положинский пожаловался на проблемы со здоровьем

Что произошло со здоровьем

Положинский сказал, поскольку сейчас он не служит на передовой, то попросил не называть его "героем" и "защитником".

Артист рассказал, что 8 месяцев в армии морально и физически повлияли на него. Первые проблемы со здоровьем начались около 2 месяцев назад.

"Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то, чтобы я совсем посыпался, но кое-что начал сдавать. Сейчас физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеальное. Вопрос есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получило окончательный отрицательный ответ", - написал Саша Положинский.

Александр Положинский рассказал о проблемах со здоровьем (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Также он пошутил, что "слишком стар", хотя и хотел бы стать офицером. Он отметил, что мог бы приносить больше пользы в другой должности.

"Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне. Сейчас меня перевели в другое подразделение в пределах нашей новой 47 бригады", - добавил он.

В частности, в ближайшее время он будет заниматься тем, что любил делать до вступления в ряды ВСУ.

Александр Положинский (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)