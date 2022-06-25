Їх не можна їсти одночасно, якщо хочете схуднути: 5 гірших поєднань продуктів

Є дві основні причини, через які не слід комбінувати певні продукти. По-перше, поєднання продуктів з різними травними ферментами може викликати коливання рівня pH (або рівня кислотності) в кишечнику. По-друге, поєднання продуктів, що вимагають різної швидкості травлення, також може мати негативні наслідки для здоров'я і травної системи організму.

Дізнайтеся, чи включає ваш щоденний раціон будь-яке з цих поширених поєднань продуктів, що викликають бродіння в кишечнику або порушують травлення і перешкоджають схудненню.

Топ-5 поганих поєднань продуктів:

Банани і молоко

Коли ваша травна система виходить з ладу, слизова оболонка шлунка може бути пошкоджена, і через неправильне управління калоріями може статися збільшення ваги. Поєднання бананів і молока, зокрема, є одним із прикладів поєднання продуктів, яке може привести до поганих наслідків для вашого тіла.

За даними Інституту аюрведи, хоча обидва ці продукти мають солодкий смак і охолоджуючу енергію, їх посттравний ефект дуже різний. Дослідники інституту пояснюють, що ця комбінація може викликати "плутанину в травній системі, що може призвести до токсинів, алергії та інших дисбалансів в організмі".

Тост з джемом

Цей класичний сніданок, який насолоджуються багато людей, може бути не таким гарним вибором, як ви думаєте. "Тост з джемом - це вуглеводи на вуглеводах. Краще додати трохи горіхового масла, щоб забезпечити себе білком і корисними жирами", - кажуть експерти.

Надмірне споживання оброблених калорійних вуглеводів, зокрема, може викликати сплеск рівня цукру в крові (також відомого як глюкоза). Збільшення ваги може бути результатом занадто великої кількості вуглеводів, так як ваше тіло розщеплює всю надлишкову глюкозу в жир.

Чіпси і сальса

Як не сумно, вживання чіпсів і соусу сальса може відкинути вас назад в досягненні цілей по зниженню ваги. На жаль, поєднання чіпсів і сальси не тільки має високий вміст солі, але також може призвести до переїдання (і подальшого збільшення ваги) через нестачу здорових жирів або білків, які сприяють відчуттю ситості.

Замість цього спробуйте вмочити низькокалорійні чіпси в гуакамоле, щоб забезпечити своє тіло всебічною комбінацією поживних речовин (наприклад, корисних жирів і складних вуглеводів) і більше ситості.

Смажений сир і томатний суп

Більшість консервованих томатних супів містять напрочуд багато цукру завдяки додаванню кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, а смажений сир містить багато жиру і вуглеводів, але мало білка", - сказала Дженніфер Крістман, дієтолог.

Крім того, не допомагає те, що і сир (в смаженому вигляді), і томатний суп містять рівні натрію, що зашкалюють. За даними Harvard Health, продукти з високим вмістом натрію, як правило, призводять до інших проблем зі здоров'ям, крім збільшення ваги, включаючи високий кров'яний тиск, інсульт і хвороби серця.

Вівсянка і сухофрукти

Дослідження підтверджують, що вівсянка є відмінним засобом для схуднення. Проте, тільки вівсянка і сухофрукти містять деяку кількість клітковини, але дуже мало білка і жирів. Ця комбінація також може підвищити рівень цукру в крові і різко підвищити рівень інсуліну - гормону, здатного накопичувати жир.

Замість цього додайте пісний білок і жири, такі як грецький йогурт, горіхи і насіння, щоб збалансувати і підтримувати стабільний рівень цукру в крові.