Чого не можна робити при використанні експрес-тесту експрес-тесту на COVID-19: найпоширеніші помилки

Зараз експрес-тести стали досить популярними для діагностики коронавірусу. До того їх можна придбати в будь-якій аптеці за недорогою ціною. Однак, не усі використовують їх правильно.

Про це пише MedicalXpress .

Зокрема, експерти назвали 15 найпоширеніших помилок при використанні експрес-тесту.

Чого не варто робити

Зберігати за неправильної температури

Фахівці кажуть, що експрес-тести повинні зберігатися при температурі 2 - 30 градусів Цельсія. А при вищих температурах білок в тесті денатурується, що призведе до незворотних змін у його структурі білка.

Також холодні температури можуть призвести до пошкодження компонентів.

Використовувати одразу з холодильника

Реагенти (основні інгредієнти тестового набору) не працюватимуть належним чином за низьких температур. Потрібно перед використанням дайте набору постояти близько 30 хвилин при кімнатній температурі.

Чого не можна робити під час тесту на коронавірус (GettyImages)

Не використовуйте застарілий тест

Експерти радядь перед використанням завжди перевіряти термін придатності на упаковці. Адже якщо прострочений термін придатності, то біологічні або хімічні реагенти в тесті могли зіпсуватися або денатурувати.

Відкривати наперед

Не відкривайте елементи тесту, поки не будете готові почати. Зберігання тесту відкритим може призвести до неправдивих результатів (ви можете отримати позитивний результат, не маючи насправді COVID-19).

Проводити тест надто рано чи пізно

Зазначається, що експрес-тест показує позитивний результат у середньому через 3 дні після інфікування.

Не всі тести працюють однаково

Деяким тестам необхідні зразки з носа, іншим слини. Спосіб вилучення вірусу зі зразка, кількість крапель, що додаються у пристрій для тестування та часові рамки для зчитування результатів відрізняються залежно від бренду.

Забруднювати тест

Заборонено торкатись кінчика тампона (м'якого шматочка, який входить у ніс) пальцями.

Збирати носовий слиз

Експерти кажуть, що перш ніж робити мазок із носа, варто видути ніс. Оскільки для тестування на коронавірус ви повинні взяти мазок із тканини, яка вистилає носові ходи.

Чого не можна робити під час тесту на коронавірус (GettyImages)

Варто правильно збирати зразок

Зокрема, при введенні тампона ви повинні досягнути не стінки ніздрі, а тканини, розміщеній в носових ходах.

Тому замість того, щоб рухатися тампоном прямо нагору, спробуйте рухатися горизонтально і приблизно на 2 – 3 сантиметри назад. Потім акуратно поверніть тампон до стінок носового проходу точну кількість разів.

Кров на мазку

Фахівці кажуть, що кров на мазку з носа дасть вам неточний результат. Варто зробити повторний зразок, коли кровотеча зупиниться.

Не використовуйте тест, який вимагає мазка з носа, якщо ви схильні до носових кровотеч. Тому можна використати тест слини.

Робили заборонені дії перед аналізом слини

Це може дати неточний результат. Варто зачекати 30 хвилин, перш ніж брати зразок слини.

Додати занадто багато або замало крапель

В індикатор тесту потрібно додати потрібну кількості крапель. Це забезпечить переміщення рідини по поверхні.

Якщо ви додасте забагато або замало, то зіпсуєте тимчасову шкалу, і тест не буде працювати належним чином.

Дивитись результат надто рано чи надто пізно

Якщо ви прочитаєте тест занадто рано, то він покаже помилково-негативний результат. Якщо занадто пізно, то він може бути помилково-позитивним.

Неправильно утилізувати комплект

Використаний тест потрібно викинути у сміття.