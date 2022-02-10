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Лікар розповіла, які ліки від COVID повинні бути у вашій аптечці

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Четвер 10 лютого 2022 10:11
Лікар розповіла, які ліки від COVID повинні бути у вашій аптечці Фото: як лікуватися від COVID (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви захворіли коронавірусом, у вашій домашній аптечці повинні бути певні ліки.

Про це повідомила лікар-інфекціоніст Світлана Федорова на своєму YouTube-каналі.

Є препарати, які повинні обов'язково бути у вас в аптечці. Це протизапальні препарати.

"Якщо ми говоримо про коронавірус - то це панадол (він же парацетамол), нурофен, німесил", - повідомила Федорова.

Не потрібно приймати аспірин, як вчили нас бабусі, уточнила лікар.

"Названі мною препарати не ушкоджують судини, вони діють з жарознижуючим ефектом без шкоди для судин", - повідала медик.

Федорова нагадала, що коронавірус дуже часто пошкоджує стінки судин, веде до мікротромбозів. Якщо застосовувати неправильні препарати - це може привести до наслідків.

Пам'ятайте, що перше, що ви можете зробити - це звернутися до лікаря, якщо такої можливості немає - то правильно приймайте препарати.

Не забувайте пити чисту воду при інфекції.

Як ми раніше писали, Комаровський розніс популярний засіб лікувати хвороби.

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