Люди продають майно: лікар розповіла, у скільки обходиться лікування від COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні не зменшує своїх обертів. І хоча лікування для громадян безкоштовне, деяким людям доводиться докуповувати медикаменти, а це влітає в "велику копієчку". Про це повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко.

Вона розповіла "Цензор.нет", що в лікарні не завжди є необхідні препарати для лікування COVID-19. Це залежить від фінансів, якими володіє медичний заклад. Є проблема з кроворозріджувальними ліками та антибіотиками.

"Кроворозріджувальні препарати, наприклад, які обов'язково призначаються в разі коронавірусу, надходять з перебоями. Тиждень є, два - нема. Буває, що призначаєш пацієнту один антибіотик, він закінчується, переводиш на другий безкоштовний", - сказала Кобевко.

Також до обов'язкових препаратів належать гормони, їх немає в лікарнях і люди змушені купувати їх за свої гроші. Медик зазначила, що є ліки, відсутні в протоколах лікування коронавірусу, але їх виписують лікарі. Іноді вартість космічна - близько 11 тисяч гривень за флакон препарату.

На жаль, не у всіх українців є такі фінанси, щоб лікуватися. У лікарні також госпіталізують хворих з сіл, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

"У нас були люди, які казали, що продали корову, тому що не було грошей. Жінка була з чоловіком, говорила, що продала всі свої золоті прикраси. Вона повернулася з Італії, у чоловіка перед тим був інсульт, вона говорила, що багато там витратила на лікування і реабілітацію", - резюмувала лікар.

Як ми раніше писали, український лікар розповіла, чому вакцина від COVID-19 не захистить.