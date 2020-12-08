Український лікар розповіла, чому вакцина від COVID-19 не захистить

Вакцинація не дає 100% гарантії, вважає лікар (колаж РБК-Україна)

У Британії вакцинували першу жінку від коронавірусу. Країна націлена на масову вакцинацію, але спочатку прищеплять групу ризику, а саме літніх людей. В Україну вакцина повинна надійти в першій декаді 2021 року за заявами міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Колишня заступник міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська вважає, що щеплення зовсім не позбавляє шансу людини захворіти й не дає 100% гарантії, що ви не підчепите COVID-19.

"По-перше, вакцина не захищає від того, щоб захворіти. Давайте ми будемо чесними: якщо ви вакциновані, це не означає, що ви не захворієте. Ми можемо вакцинуватися від грипу, можемо вакцинуватися від коронавірусу, можемо вакцинуватися від інших хвороб, але це не дає стовідсоткової гарантії, що ми не захворіємо. Кожна компанія дає певні свої відсотки", - розповіла "Апострофу" Лісневська.

За словами медика, вакцина запобігає виникнення у людини важкої форми хвороби, тобто потім не буде ускладнень.

"Перебіг хвороби буде набагато легше, вона не дасть ускладнень. Ми легше видужуємо, і з великою ймовірністю це буде або безсимптомна, або малосимптомна хвороба. Жодна вакцина при ГРВІ не дає стовідсоткового ефекту. Не треба його чекати, не треба сподіватися на те, що ми припинимо взагалі хворіти. Такого не буде", - повідомила колишня заступник міністра.

Також Лісневська повідомила, що захворіти тією хворобою, від якої вакцинуєтесь можна тільки в тому випадку, якщо в складі вакцини є живий вірус.

Як ми раніше повідомляли, у Британії від коронавірусу вакцинували Вільяма Шекспіра. Він народився в тому ж окрузі, що і великий поет.

Також ми розповідали, що лікар розкрив реальну статистику коронавірусу в Україні.