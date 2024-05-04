"Пусть Россию вернут на конкурс". Представитель Германии на Евровидении 2024 сделал циничное заявление

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Журналисты поинтересовались у певца, что он думает по поводу участия на Евровидении представительницы Израиля Иден Голан, которой на конкурсе понадобится охрана.

Известно, что многие коллеги Isaak высказались против ее участия.

Иден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

"Я этого не понимаю. Зачем выгонять Израиль? Пусть и Россию обратно вернут на конкурс. Мы здесь музыканты, а не политики", - выдал артист.

Позже цитату удалили, а вместо нее осталась абстрактная позиция артиста, в которой он высказывает критику в адрес европейского вещателя за исключение участников из стран, чье правительство "принимает неприемлемые для нас моральные позиции".

Это утверждение, вероятно, касается не только Израиля, но и России.

Isaak уже обсуждал эту тему с оргкомитетом Евровидения и получил объяснения. По его словам, настоящая причина исключения России из конкурса не связана с террористическими атаками на украинцев, а с отсутствием "свободной журналистики".

Он утверждает, что таковой у РФ нет, поэтому ее и исключили.

Isaak (фото: скриншот с видео)

"Мне это объяснили, и это было легко понять. В Израиле есть свободная журналистика, в России - нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России - нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять", - сказал исполнитель.

Напомним, Европейский союз радиовещания и телевидения, который организовывает конкурс, выступал за исключение из конкурса Израиля и его представительницы Иден Голан.

В Мальме, третьем по величине городе Швеции, проживает большая мусульманская община, а самые большие группы происходят из Ирака и Сирии.