"Пусть Россию вернут на конкурс". Представитель Германии на Евровидении 2024 сделал циничное заявление

Представитель Германии на Евровидении 2024 Исаак Гудериан, выступающий под псевдонимом Isaak, выдал циничное заявление о России. Так, артист заявил, что страну-террористку должны вернуть для участия в конкурсе, однако позже цитата была удалена.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя изданию ZDF.
Журналисты поинтересовались у певца, что он думает по поводу участия на Евровидении представительницы Израиля Иден Голан, которой на конкурсе понадобится охрана.
Известно, что многие коллеги Isaak высказались против ее участия.
Иден Голан (фото: instagram.com/golaneden)
"Я этого не понимаю. Зачем выгонять Израиль? Пусть и Россию обратно вернут на конкурс. Мы здесь музыканты, а не политики", - выдал артист.
Позже цитату удалили, а вместо нее осталась абстрактная позиция артиста, в которой он высказывает критику в адрес европейского вещателя за исключение участников из стран, чье правительство "принимает неприемлемые для нас моральные позиции".
Это утверждение, вероятно, касается не только Израиля, но и России.
Isaak уже обсуждал эту тему с оргкомитетом Евровидения и получил объяснения. По его словам, настоящая причина исключения России из конкурса не связана с террористическими атаками на украинцев, а с отсутствием "свободной журналистики".
Он утверждает, что таковой у РФ нет, поэтому ее и исключили.
Isaak (фото: скриншот с видео)
"Мне это объяснили, и это было легко понять. В Израиле есть свободная журналистика, в России - нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России - нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять", - сказал исполнитель.
Напомним, Европейский союз радиовещания и телевидения, который организовывает конкурс, выступал за исключение из конкурса Израиля и его представительницы Иден Голан.
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