"Пусть идут в ср*ку": Тина Кароль со сцены послала россиян
Известная украинская певица Тина Кароль провела концерт в Чернигове. Во время выступления началась воздушная тревога. Это очень разозлило звезду и она прямо со сцены послала россиян.
Видео появилось в TikTok.
Артистка очень расстроилась, ведь была вынуждена прерывать концерт из-за поднятой врагом авиации и масштабной воздушной тревоги. Потому она не сдержала своих эмоций и показала всю злость.
"Да пусть идут они в ср*ку. Сегодня будет полноценный концерт и безразлично что. Понятно? Спасибо всем вам, вы необыкновенные", - сказала Тина Кароль.
После слов певицы ее поддержал весь зал и начал аплодировать. В сети пользователи также отреагировали на слова звезды:
- А действительно, пусть идут
- Лучшая. Слава Украине
- Еще одна фраза от Тины в арсенале
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К тому же позже артистка вышла на сцену в широких джинсах, топе, пиджаке и босиком. Она заявила, что попросила эту одежду у кого-то за сценой. Это очень рассмешило зрителей.
"Я нашла чью-то одежду. Это не моя одежда. Я пришла в трениках, я у кого-то попросила", - сказала она.
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Ранее мы сообщали, что Тина Кароль тронула фото с 14-летним сыном, которые посвятила его умершему отцу.
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