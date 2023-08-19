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"Пусть идут в ср*ку": Тина Кароль со сцены послала россиян

Новина українською →
Суббота 19 августа 2023 12:28
"Пусть идут в ср*ку": Тина Кароль со сцены послала россиян Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Тина Кароль провела концерт в Чернигове. Во время выступления началась воздушная тревога. Это очень разозлило звезду и она прямо со сцены послала россиян.

Видео появилось в TikTok.

Артистка очень расстроилась, ведь была вынуждена прерывать концерт из-за поднятой врагом авиации и масштабной воздушной тревоги. Потому она не сдержала своих эмоций и показала всю злость.

"Да пусть идут они в ср*ку. Сегодня будет полноценный концерт и безразлично что. Понятно? Спасибо всем вам, вы необыкновенные", - сказала Тина Кароль.

После слов певицы ее поддержал весь зал и начал аплодировать. В сети пользователи также отреагировали на слова звезды:

  • А действительно, пусть идут
  • Лучшая. Слава Украине
  • Еще одна фраза от Тины в арсенале
@fan_tina #тинакороль #tinakarol оригинальный звук - Tina Karol FanTina

К тому же позже артистка вышла на сцену в широких джинсах, топе, пиджаке и босиком. Она заявила, что попросила эту одежду у кого-то за сценой. Это очень рассмешило зрителей.

"Я нашла чью-то одежду. Это не моя одежда. Я пришла в трениках, я у кого-то попросила", - сказала она.

@romangeniya це не мій одяг #україна #ukraine #tinakarol #тинакароль #тінакароль #концерт #українацети оригінальний звук - romangeniya

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль тронула фото с 14-летним сыном, которые посвятила его умершему отцу.

Также мы писали, что сын Кароль разозлился из-за танца мамы с мужчиной в ресторане.

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Тина Кароль росіяни співаки