На нерухомості можна непогано заробити: експерт розповів у що вкладати

Ринок нерухомості в Україні багато в чому відрізняється від ринків нерухомості в Європі чи Азії. Його особливості в тому, що заробити на нерухомості не так просто, як у більшості інших країн. Експерт з нерухомості Олексій Коваль розповів про два найприбутковіші варіанти вкладення коштів у нерухомість в Україні.

Фахівець почав з того, що зараз дуже великий попит на покупку нерухомості.

"Навіть до зміни курсу валют ми вже спостерігали, що вийшли на докарантинний період, на період до 2019 року. Первинна нерухомість зараз купувалася дуже активно. Звичайно, після знецінення гривні ми бачимо великий попит, дуже багато людей зараз купують житло", - сказав експерт в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Коваля, ціни вже почали зростати, і будуть рости далі.

"На період карантину майже всі забудовники заморозили ціни - не перераховували, не піднімали. Коли почалося деяке ослаблення карантину, я побачив, що на деяких комплексах ціни почали рости. Зараз, тиждень-два-три, забудовники будуть дивитися на курс долара, і, я думаю, через деякий період - два-три тижні - ціни знову будуть підніматися. (В найближчі роки - ред.) ціни на якісні комплекси будуть рости, буде трохи змінюватися сегмент і розподіл житла на ринку за класами. Економ-класу вже майже не буде, буде більше "комфорту" та "бізнесу" - і на них ціни будуть рости", - додав експерт.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок.

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