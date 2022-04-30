Нерухомість у Хорватії: як і за скільки українці можуть купити квартиру чи будинок

Власне житло в Хорватії на морському узбережжі дозволить комфортно проводити відпустку та стане чудовою інвестицією. А тим, хто замислюється про переїзд надовго, варто розглянути варіанти квартир за вигідною ціною в континентальній частині країни.

Все, що потрібно знати про покупку нерухомості в Хорватії – читайте у нашому матеріалі нижче.

Пошук житла у Хорватії

Оголошення про продаж квартир, апартаментів та вілл у різних регіонах Хорватії публікують на порталах нерухомості як ріелтори, так і власники. Популярні сайти агенцій:

croatiapropertysales.com - оголошення про продаж та оренду квартир, земельних ділянок, приватних будинків. Існує зручна система фільтрів.

croestate.com - портал оголошень про продаж вілл, квартир, земельних ділянок від агенції нерухомості.

indomio.hr - апартаменти та вілли на узбережжі, продаж квартир у Загребі та великих містах Хорватії.

broker.hr – вілли та апартаменти в курортних містах країни.

Найбільш відвідувані сайти приватних та комерційних оголошень про нерухомість:

Де вигідно придбати нерухомість у Хорватії

Недороге житло розташоване у континентальних регіонах Хорватії. Бюджетні варіанти квартир пропонують у Вуковарі на річці Дунай у східній частині Хорватії.

Фото: квартири у Вукроварі (Njuskalo.hr)

Вигідні ціни на апартаменти у місті Вінківці на сході країни.

Всього в 50 км від Загреба у місті Сисак вартість нерухомості у кілька разів нижча, ніж у столиці країни.

Фото: ціни на житло у місті Сисак (Njuskalo.hr)

Вартість квартир на узбережжі Хорватії

У разі купівлі житла з метою подальшого отримання доходу, варто звернути увагу на курортні регіони Хорватії, розташовані на береговій лінії Адріатичного моря.

Регіон Далмація завдовжки 4 тисячі кілометрів поділяється на три частини. У Північній Далмації чудові національні парки, місто Задар зі знаменитими руїнами.

Фото: апартаменти у Задарі (croestate.com)

Середня Далмація відома містом Спліт, яке внесено до списку ЮНЕСКО. Вартість нерухомості тут - у середньому від 2,5 тисячі євро за квадратний метр.

У Південній Далмації розташований центр туристичного паломництва – місто-фортеця Дубровник, де знімали серіал "Гра престолів".

Фото: ціни на житло у Дубровнику (Njuskalo.hr)

На півострові Істрія привабливими для інвестицій у нерухомість містом є Пула, де розташований аеропорт. У приміських районах Медулін, Фажан, Ліжнян можна знайти вигідні пропозиції про продаж апартаментів – у середньому 80 тисяч євро за квартиру площею 50 кв.м.

Ціни на нерухомість у Загребі

Для переїзду на постійне місце проживання багато іммігрантів обирають столицю Хорватії. Це великий бізнес-центр із розвиненою інфраструктурою і безліччю визначних пам'яток.

Фото: квартири у столиці Хорватії (Njuskalo.hr)

Ціни на житло тут у багатоквартирних будинках у середньому від 1,5 тисяч євро за квадратний метр, у приватних будинках – від 2 тисяч євро за квадратний метр.

У радіусі 100 км від столиці розташовані передмістя, які користуються популярністю на ринку нерухомості, але ціни на житло вже значно нижчі, ніж у Зегребі (Свєті Іван Зеліна, Вбровець, Забок).