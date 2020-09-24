Неcтача сну може викликати серйозні хронічні хвороби

Регулярне недосипання може провокувати такі серйозні хронічні недуги і стани, як цукровий діабет II типу, ожиріння, серцево-судинні недуги. І якщо лікарі пов'язували раніше такі проблеми з порушенням метаболізму, то нещодавно з'ясувалося, що це зовсім не так.

Вчені-медики кажуть, що недосипання прямо пов'язано з потягом до шкідливої їжі з високим вмістом вуглеводів, пише medicina.ua

Справа в тому, що нестача сну сильно підвищує рівень речовини під назвою 2-арахидоноілгліцерол, що міститься в тканинах мозку. Вона виробляється організмом самостійно і її завданням є блокування больових відчуттів і нейтралізація пов'язаних з ними негативних емоцій.

Вчені з США провели експеримент, довівши, що брак сну провокує вироблення цієї речовини. Учасники досліду спали по 4-5 годин. Ввечері вони з'їдали 90% денної норми калорій, а ще через дві години могли їсти будь-яку їжу в будь-якій кількості.

За ці дві години до них повною мірою повертався голод і вони тамували його солодощами та снеками, ігноруючи здорову їжу.

Вчені кажуть, що недосип сприяє накопиченню різних патологій. Через нього можуть з'явитися цукровий діабет, хвороби серцево-судинної системи або надлишкова маса тіла.

Оптимальний час для сну здорової людини - 8 годин. Але і багато спати шкідливо для здоров'я.

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