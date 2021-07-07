Недооцінений багатьма овоч: дієтолог розповіла про користь кабачка

Може здатися, що в шинку мало корисних вітамінів і мінералів, але це не так. Його обов'язково слід включати у свій раціон. Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомер зеаксантином (в 100 г - 35,4% від денної норми).

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Facebook .

"Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору. Багато каротину в цукіні, різновиди кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти - відповідно 17% і 4-5% від добової потреби", - заявила експерт.

За її словами, в м'якоті кабачки взагалі немає крохмалю. Також в малих кількостях знаходиться сахароза в 100 г - 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Кабачок також містить калій - 11% добової потреби в 100 г.

"У кабачку є харчові волокна і вода, які необхідні для нормальної роботи кишківника. Це особливо важливо для людей, які мало рухаються, ведуть сидячий спосіб життя. Позитивно діє клітковина і на мікрофлору кишківника - збільшує кількість корисних бактерій і пригнічує ріст умовно патогенних", - додала дієтолог.

Світлана також розповіла, що клітковина також пов'язує холестерин і жовчні кислоти в кишківнику і виводить їх з організму. Тим самим зменшуються ризики атеросклерозу і утворення каменів в жовчному міхурі.

Як вибирати кабачки

Купувати кабачки краще розміром поменше. Краще вживати молоді плоди, а це 7-10 денна зав'язь. Такі кабачки смачніше, і мають більше корисних речовин.

Харчова цінність перестиглого кабачка падає. Їх м'якоть стає твердою, втрачає соковитість, і їх складно очищати.

Чи можна давати дітям

Оскільки м'якоть кабачка м'яка і ніжна, його можна включати в раціон дітей вже з 6 місяців. Його також можуть включати у своє харчування вагітні.

Кабачки можна давати людям похилого віку, і людям, у яких є проблеми з кишківником. До вживання цього овоча практично немає протипоказань. Необхідно стежити за своєю реакцією на цей продукт.