Тиждень оновлень і наведення порядку: жіночий гороскоп з 17 по 23 серпня

Гороскоп на тиждень свідчить, що представниці усього зодіакального сузір'я отримають шанс щось оновити у своєму житті, навести порядок і подбати про виконання найпотаємніших бажань.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 17 по 23 серпня і зазначили, кому найближчий тиждень принесе удачу і любов. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Найближчі дні будуть нагадувати нескінченне свято. Тиждень вдалий для того, щоб насолодитися всіма радощами життя. Виключити варто тільки солодощі, шопінг і алкоголь. Відкриються нові шанси, можливість заробити гроші, отримати подарунок, можливе просування в кар'єрі. Можна починати нові справи, збиратися в поїздку, а також мріяти й загадувати бажання.

Жінка-Телець

На цей знак буде впливати Молодик і не найсприятливішим чином. Тельцям не варто втрачати віру в себе і звертати увагу на дрібні труднощі. Важливо продовжувати рух до своєї мети, навіть вона буде здаватися недосяжною, це все тимчасово. Найнебезпечніший день – середа. Молодик також наповнить сферу любові та близькості енергією виконання, тому мрії, пов'язані з особистим життям, можуть здійснитися дуже скоро.

Жінка-Близнюки

Найближчими днями не варто затівати серйозні розмови на складні теми, відкладіть їх. Будьте уважні та чуйні до подій, які будуть змінюватися – у вас вийде прийняти вдале рішення. Нікому не розповідайте про свої плани та спостереження. Позитивний настрій допоможе на цьому тижні відстежити та нейтралізувати якусь непомітну проблему – на роботі або в особистому житті.

Жінка-Рак

Тиждень буде вдалим для покупки, продажу, для серйозних справ і зустрічей. Постарайтеся не соромитися і частіше посміхатися – це допоможе досягти бажаного. Очікується багато позитивних змін, щоб відновити енергію – варто зробити щось хороше для себе, подбати про красу і зовнішність. Не варто стригти волосся, а в іншому – повна свобода. На вихідних важливо перейти на сім'ю, домашні справи, це не тільки підніме енергетику, але і подарує гарний настрій.

Жінка-Лев

Початок тижня буде дуже вдалим і всі зірки зійдуться, щоб допомогти Левицям подолати перешкоди. Особливу увагу слід приділити діловій стороні життя. Не варто скорочувати спілкування з близькими людьми. Досягти успіху допоможуть м'які методи, не використовуйте образи та інші маніпуляції. Багато користі принесе мозковий штурм, який можна влаштувати з партнером або колегою по роботі – це допоможе досягти високих результатів на роботі.

Жінка-Діва

Молодик відкриє для Дів цілий цикл подій, які будуть пов'язані з роботою та іншими обов'язками. Астрологи рекомендують не створювати труднощі власними руками, а попросити допомоги у близьких людей. Найближчі дні відмінно підходять для того, щоб зміцнити родинні зв'язки. Буде багато душевної мудрості і ясності, не варто соромитися важливих тем. Постарайтеся стати творцем своєї долі, а не глядачем.

Жінка-Терези

Найближчий тиждень стане важливим в робочому плані й настане вдалий час для початку проєктів. Всі сім днів варто активно дбати про те, щоб фінанси йшли в ріст. Можна відправитися в перукарню і зробити стрижку – це приверне матеріальні блага. Важливо зберегти стан внутрішньої зібраності та цілеспрямованості, формулюйте свої питання перед відходом до сну та отримаєте відповіді в образах сновидінь.

Жінка-Скорпіон

Негативний вплив планет може сильно позначитися на впевненості в собі та в середу можлива ситуація, коли потрібно швидка реакція. Звичайна витримка Скорпіонів може дати сильний збій. З'явиться додаткове хвилювання. Якщо не вийде сконцентруватися на важливих проєктах, то вийде впоратися із зовнішнім негативом і в будь-якому випадку вийти з будь-якої ситуації переможницею.

Жінка-Стрілець

Стрільці зможуть отримати винагороду за все, що напрацювали за попередній місяць. Відкриється повна картина успіхів і промахів і це допоможе зробити правильні висновки та поставити нові цілі. Будьте готові до того, що в Молодика буде отримано потужний заряд енергії, який варто направити на своє майбутнє. Корисно буде складати плани на осінь, бажати собі удачі, обдумувати стратегію і кроки до досягнення своїх цілей.

Жінка-Козоріг

Приділіть увагу стану здоров'я і рівню енергетики, оскільки на цьому тижні можлива активізація зовнішнього негативу і розквіт енергетичних паразитів. Не довіряйте стороннім людям, не запалюйтеся чужими успіхами, не беріть участь у плітках і розмовах. Все це може залучити матеріальні збитки та проблеми в особистому житті. Попрощайтеся зі шкідливими звичками, гарненько відпочиньте і постарайтеся наповнити себе позитивними емоціями.

Жінка-Водолій

Найближчими днями можлива сильна емоційність, яка буде переважати над тонкими та ніжними почуттями. Водолії можуть бути вибуховими у справах, в спілкуванні, в роботі, але важливо пам'ятати про дипломатію та контролювати себе. Надлишок енергії краще перенаправляти на досягнення цілей, структурувати робочі завдання, почати навчання або зробити підготовку для важливого проєкту. Важливо уникати ризику і бездіяльності, через те, що можуть посипатися неприємності.

Жінка-Риба

Досягнення цілей на цьому тижні буде можливо тільки в тому випадку, якщо Риби перестануть діяти напролом. Астрологи радять перейти на інший ритм життя, де все навколо буде відбуватися у взаємодії, а часом і зіткнення. Важливо буде проявити активну життєву позицію, – це допоможе побачити перспективу. Ініціативою в рішеннях можна поступитися, а от від реальних зусиль по збереженню стабільності відмовлятися не варто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, що чекає у вересні всіх представників зодіакального сузір'я.