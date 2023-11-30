Небывалый масштаб разрушений. Как выглядит Крым после сильнейшего шторма в истории (фото, видео)
В Крыму постепенно утихает "шторм века". Непогода нанесла городам и селам полуострова непоправимый ущерб значительным масштабам. Пропагандисты только оценивают ущерб, но в сети уже достаточно кадров.
РБК-Украина (проект Styler) показывает, что в Крыму натворила непогода.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал "Крымский ветер", Telegram-канал "Mash на волне", Telegram-канал "Инсайдер", материал "Крым. Реалии".
Как выглядит Крым после шторма
На прошлой неделе над территорией Украины пронесся сильный циклон, повлекший за собой снежные бури, метели и даже шторм в Крыму. Создавалось впечатление, что море буквально выходит из берегов.
В Евпатории произошли подтопления: из города были эвакуированы 368 жителей. В Ялте попадали многие деревья и поврежден газопровод. Из-за непогоды трассу Саки - Евпатория перекрыли, а понедельник 27 ноября объявили нерабочим днем.
Псевдовласти полуострова заявляют, что это был самый страшный шторм за все время.
С одной стороны, жителям Крыма помогают справиться с проблемами, которые принесла непогода, а с другой - в селах под Севастополем люди сидят без света с 26 ноября, потому что не могут дозвониться до ремонтных бригад.
Всего более 40 000 человек в Крыму остаются без света по состоянию на 29 ноября.
Вода выбрасывала с моря все, что могла. Вот, например, пляж Солдатский забросало камнями.
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А тут вода вынесла на берег реактивно-всплывающую мину. Она оказалась учебной.
Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"
Значительное повреждение получил также Институт биологии южных морей в Севастополе. Вода уничтожила библиотеку, четыре лаборатории, музей-аквариум с 500 животными, маяк радиобиологического корпуса, экспериментальный устричный спат и маломерное судно "Молюск".
Фото: Telegram-канал "Mash на волне"
Известно, что шторм затопил береговую линию обороны, инженерные застройки и огневые позиции армии РФ в Крыму.
Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму вывесили украинский флаг, ожидая ВСУ.
А также сообщали о том, что оккупанты устроили выставку из похитивших в Украине экспонатов.