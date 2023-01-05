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Небо на самом деле не голубое: ученые сделали шокирующее заявление

Ученые объяснили, почему небо не голубого цвета (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Взгляните вверх в ясный солнечный день, и вы увидите голубое небо. Но это ли настоящий цвет неба? Ответы касаются природы света, атомов и молекул и некоторых странных частей земной атмосферы. И потому ученые убеждены, что небо разноцветное.

Об этом пишут на сайте Science Alert.

Небо не голубое?

Что мы видим, когда смотрим на голубое небо в солнечный день? Это рассеянный солнечный свет. Солнце создает широкий спектр видимого света, который мы видим белым, но включает все цвета радуги.

Когда солнечный свет проходит сквозь воздух, атомы и молекулы в атмосфере рассеивают синий свет по всем направлениям гораздо больше, чем красный. Это называется релеевским рассеянием и приводит к белому солнцу и голубому небу в ясные дни.

На закате мы видим этот эффект, поскольку солнечный свет должен пройти через больше воздуха, чтобы достичь нас. Когда Солнце близко к горизонту, почти весь синий свет рассеивается или поглощается пылью, поэтому мы получаем красное Солнце с разными цветами вокруг него.

Но если все, что мы видим, это рассеянный солнечный свет, какой настоящий цвет неба?

Во время заката мы видим на небе разнообразные цвета (фото: Freepik)

Цвет ночного неба

Если посмотреть на ночное небо, оно темное, но не идеально черное. Да, там есть звезды, но самое ночное небо светится. Это не световое загрязнение, а светящаяся естественным образом атмосфера.

Темная безлунная ночь в сельской местности, вдали от городских огней, вы можете увидеть силуэты деревьев и холмов на фоне неба. Это свечение, называемое воздушным сиянием, создается атомами и молекулами в атмосфере.

В видимом свете кислород создает зеленый и красный свет, молекулы гидроксила производят красный свет, а натрий производит болезненный желтый свет. Хотя азота в воздухе гораздо больше, чем натрия, он не очень способствует свечению воздуха.

Следовательно, небо не голубое, по крайней мере, не всегда. Ночью светится небо, окрашенное в смесь зеленого, желтого и красного. Его цвета являются результатом рассеянного солнечного света, кислорода и натрия от падающих звезд.

Раньше мы рассказывали, когда погаснет Солнце и что произойдет потом.

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