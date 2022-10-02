Опасные и удачные дни в октябре 2022: воспользуйтесь этим календарем для своих планов
В каждом месяце есть удачные даты, неудачные и нейтральные. В некоторые дни не стоит назначать важных встреч или планировать подписание договоров, а некоторые дни подходят отлично для начала важных дел или медицинских операций. Это связано с расположением звезд, планет, Луны.
Какие дни в октябре будут опасными, а какие самыми удачными - читайте в материале ниже.
Календарь удачных и опасных дней на октябрь 2022 года поможет вам выбрать нужную дату для похода к стоматологу, для свидания или же - чтобы провести важный разговор.
Фазы Луны в октябре
Новолуние - 25 октября
Полнолуние - 9 октября
Растущая Луна - с 1 по 8 октября, с 26 по 31 октября
Убывающая Луна - с 10 по 24 октября
Солнечное затмение - 25 октября (в 10:36 по Киеву).
Удачные дни в октябре
Энергетически сильные: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31
Удачные для хирургических вмешательств: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30
Поход к стоматологу: 1, 5, 6, 13, 16, 17, 23, 27, 29
Удачные дни для маникюра: 2, 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30, 31
Важные разговоры, предложение руки и сердца, помолвки и свадьбы: 1, 2, 5, 7, 8, 28
Благоприятные дни для крупных покупок: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25, 26, 27, 31
Удачные дни для отпуска и командировок: 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31
Опасные дни в октябре
Энергетически неблагоприятные: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 24, 27
Нельзя начинать новые дела: 9, 10, 30
Сложным может стать день 25 октября - день солнечного затмения и новолуния. Могут быть различные помехи в делах, ссоры, неожиданные обстоятельства, срывы планов.
Также опасным днем может стать 9 октября - в Полнолуние. Полная Луна по-разному влияет на ее людей и стоит все важные дела перенести на другой день.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать свой день ангела в октябре.
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