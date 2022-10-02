Опасные и удачные дни в октябре 2022: воспользуйтесь этим календарем для своих планов

В каждом месяце есть удачные даты, неудачные и нейтральные. В некоторые дни не стоит назначать важных встреч или планировать подписание договоров, а некоторые дни подходят отлично для начала важных дел или медицинских операций. Это связано с расположением звезд, планет, Луны.

Какие дни в октябре будут опасными, а какие самыми удачными - читайте в материале ниже.

Календарь удачных и опасных дней на октябрь 2022 года поможет вам выбрать нужную дату для похода к стоматологу, для свидания или же - чтобы провести важный разговор.

Фазы Луны в октябре

Новолуние - 25 октября

Полнолуние - 9 октября

Растущая Луна - с 1 по 8 октября, с 26 по 31 октября

Убывающая Луна - с 10 по 24 октября

Солнечное затмение - 25 октября (в 10:36 по Киеву).

Удачные дни в октябре

Энергетически сильные: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31

Удачные для хирургических вмешательств: 7, 10, 17, 18, 22, 24, 27, 29, 30

Поход к стоматологу: 1, 5, 6, 13, 16, 17, 23, 27, 29

Удачные дни для маникюра: 2, 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30, 31

Важные разговоры, предложение руки и сердца, помолвки и свадьбы: 1, 2, 5, 7, 8, 28

Благоприятные дни для крупных покупок: 1, 5, 6, 8, 11, 22, 25, 26, 27, 31

Удачные дни для отпуска и командировок: 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 31

Опасные дни в октябре

Энергетически неблагоприятные: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 24, 27

Нельзя начинать новые дела: 9, 10, 30

Сложным может стать день 25 октября - день солнечного затмения и новолуния. Могут быть различные помехи в делах, ссоры, неожиданные обстоятельства, срывы планов.

Также опасным днем может стать 9 октября - в Полнолуние. Полная Луна по-разному влияет на ее людей и стоит все важные дела перенести на другой день.