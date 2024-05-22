Опасные PIN-коды на банковские карты: какие комбинации категорически нельзя устанавливать

Банки требуют четырехзначного PIN-кода для использования кредитной карты. Эта комбинация автоматически присваивается вашей платежной карте. Однако существуют комбинации, которые могут узнать мошенники.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

PIN-коды, которые не следует устанавливать

Слабый PIN может поставить вас под угрозу финансового краха.

Исследование по вопросам кибербезопасности, показало, что PIN-коды, содержащие разновидности "1234" или такие же цифры, как "1111" и "0000", наиболее подвержены взлому.

Эксперты исследовали 3,4 миллиона сломанных PIN-кодов, чтобы найти 10 самых популярных, которые легче всего угадать.

Неудивительно, что самым распространенным четырехзначным PIN-кодом был "1234". Несмотря на то, что его легко запомнить, PIN-код ставит владельцев в чрезвычайно уязвимое положение из-за своей слабости. Вторым по распространенности был "1111", затем "0000", "1212" и "7777".

Шестое место занял "1004", а "2000" и "4444" заняли седьмое и восьмое места соответственно.

И хотя "2222" не так распространен, как все остальные, но он считается достаточно слабым. Среди миллионов украденных пин-кодов "6969" также являлся распространенным цифровым шаблоном.

По словам глобального советника по кибербезопасности Джейка Мура, самая большая ошибка, которую люди совершают, когда создают код, то связывают его с важной датой, например день рождения или годовщина свадьбы.

Какие коды менее распространены

Наименее распространенным PIN-кодом оказался "8557", за ним следовал "8438" на втором месте и "9539" на третьем.

Другие реже используемые пароли включают "7063", "6827", "0859" и "6793". Далее следуют "0738", "6835" и "8093".

Киберворы становятся все более умелыми. Согласно исследованию, хакеры могут сломать одну треть паролей за 61 попытку.

Специалисты отмечают, что люди подвергают себя опасности, имея слабые пароли и пин-коды, и часто не полностью понимают угрозу, пока их "не сломают".

Если PIN-код вашей кредитной карты входит в число наиболее распространенных или содержит пару или последовательность цифр, которые можно публично привязать к вам, подумайте об изменении уже сейчас.