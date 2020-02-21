В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: відео та деталі НП

Метеорит зі спалахом і гуркотом вибухнув в небі над Росією. У мережі з'явилося яскраве відео з камер спостереження, які зафіксували входження небесного тіла в атмосферу Землі.

НП сталася в місті Костомукша в республіці Карелія, яка межує західним кордоном з Фінляндією. За місцевим часом метеорит впав о 4:35 ранку 20 лютого.

Вчені впевнені, що камери зафіксували падіння метеорита. На записі видно, як небесне тіло потрапляє в атмосферу Землі, де вибухає, залишаючи яскравий спалах. Про те, чи знайдені були уламки метеорита поки не повідомляється.

За словами місцевих жителів, явище супроводжувалося гучним звуком, схожим на вибух при гірничих роботах. Дехто пише, що в місті дзвеніли вікна. А відсвіт від вибуху зафіксували навіть у 200 кілометрах від міста.

Вибух об'єкта зафіксований і лабораторією геофізики Карельського наукового центру РАН, але розшифровка даних займе не менш як добу.

В Росії впав метеорит (відео: YouTube)

До речі, за оцінками експертів, відносно невеликі метеорити (діаметром до 15 метрів) падають на Землю раз на 15 років. Останній такий приклад - Челябінський метеорит, який впав у 2013 році. А великі небесні тіла розміром близько 50 метрів можуть досягати поверхні планети раз на 300 років (такі, як Тунгуський метеорит в 1908 році).