У небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит: яскраві відео

Метеорит з яскравим спалахом і гучним звуком вибухнув у небі над Хорватією. Очевидці розмістили відео з рідкісним астрономічним явищем в мережі. Падіння зафіксували камери відеоспостереження і автомобільні реєстратори. Подія сталася близько 10:30 в п'ятницю 28 лютого.

Повідомляється що болід згорів на висоті 30 кілометрів від Землі. Небесне тіло вибухнуло при вході в атмосферу. Фахівці Хорватської астрономічної федерації кажуть, що частини метеорита могли впасти на землю, але точне їх розташування невідомо.

Метеорит бачили в небі над Хорватією (відео: facebook.com/Car.Tomisla)

Імовірно, метеорит впав у Північній Хорватії. Явище змогли побачити також в Італії, відео згоряння вдалося записати в місті Фано.

А жителі Загребу кажуть, що після вибуху був чутний голосний звук, він тривав кілька секунд, в деяких місцях навіть затремтіло скло у вікнах.

Метеорит побачили в Італії (відео: YouTube/Occhio alla Notizia)

Астрономи говорять, що для точного визначення місця падіння частин боліда необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.

Раніше ми писали, що у небі над Росією вночі вибухнув великий метеорит. У мережі з'явилося вражаюче відео з місця події.