ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Неадекватный человек": телеведущий сказал все, что думает о Вячеславе Узелкове

Понедельник 19 августа 2024 17:42
UA EN RU
"Неадекватный человек": телеведущий сказал все, что думает о Вячеславе Узелкове Ковальский раскритиковал Узелкова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный телеведущий Андрей Ковальский высказался о боксере Вячеславе Узелкове. Вместе они участвовали в шоу "Последний герой". И оказалось, что тогда спортсмен произвел о себе не самое лучшее впечатление.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Ковальский высказался об Узелкове во время интервью Славе Демину, которое уже вышло на его YouTube-канале.

"Этому человеку руки бы не подал"

Ведущий напомнил, что на шоу Узелков открылся с другой стороны. И сейчас, отметил Ковальский, он не стал бы подавать ему руку при встрече.

"Он потом открылся с такой стороны... Я не хочу говорить о нем плохое, а ничего хорошего не могу сказать. Я его знал как профессионального боксера, возможно, не самого лучшего боксера, но он был боксером", - рассказал ведущий.

"Я работал даже с ним... Человек с немного неуравновешенной психикой, человек, который не может контролировать свои действия. И я считаю, что для боксера, для человека, у которого поставлен удар, это категорически неприемлемо и очень опасно", - добавил он.

&quot;Неадекватный человек&quot;: телеведущий сказал все, что думает о Вячеславе Узелкове

Кузнечный "разнес" Узелкова (скриншот)

По словам артиста, не только у него были конфликты с Узелковым. И на острове, где снималось шоу, дежурили спасатели. Они следили за тем, чтобы скандалы с боксером не переросли в потасовку.

"Они ночевали на острове и контролировали, чтобы у Славы башню не сорвало. И на следующий день мы между собой все посовещались и мы его просто его убрали с игры. Потому что этот человек неадекватный был тогда, я так считаю", - заявил Ковальский.

"И то, что потом произошло уже в его семейной жизни, только подтверждает то, что было. И это было видно уже тогда, вот для меня это открытие, что человек открылся с другой стороны неожиданно", - также сказал он.

Напомним, ранее сын Узелкова публично отрекся от своего звездного отца.

А после этого сам боксер сделал эмоциональное заявление и раскритиковал бывшую жену.

Читайте РБК-Украина в Google News
сканал Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)