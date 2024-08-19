"Неадекватна людина": телеведучий сказав все, що думає про В'ячеслава Узелкова

Відомий телеведучий Андрій Ковальський висловився про боксера В'ячеслава Узелкова. Разом вони брали участь в шоу "Останній герой". І виявилося, що тоді спортсмен справив про себе не найкраще враження.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Ковальський висловився про Узелкова під час інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

"Цій людині руку не подав би"

Ведучий пригадав, що на шоу Узелков відкрився з іншої сторони. І нині, зазначив Ковальський, він би не став подавати йому руку при зустрічі.

"Він потім відкрився з такої сторони, з такого боку... Я не хочу говорити про нього погане, а нічого хорошого не можу сказати. Я його знав як професійного боксера, можливо, не найкращого боксера, але він був боксером", - розповів ведучий.

"Я працював навіть з ним... Людина з трошки неврівноваженою психікою, людина, яка не може контролювати свої дії. І я вважаю, що для боксера, для людини, в якої поставлений удар, це категорично неприйнятно і дуже небезпечно", - додав він.

Ковальський "розніс" Узелкова (скріншот)

За словами артиста, не тільки в нього були конфлікти з Узелковим. І на острові, де знімалося шоу, чергували рятувальники. Вони стежили за тим, аби скандали з боксером не переросли у бійку.

"Вони ночували на острові та контролювали, щоб у Слави башню не зірвало. І на наступний день ми між собою всі порадилися і ми його просто його прибрали з гри. Тому що це людина неадекватна була тоді, я так вважаю", - заявив Ковальський.

"І те, що потім відбулося вже в його сімейному житті, тільки підтверджує те що було. І це було видно вже тоді, от для мене це відкриття, що людина відкрилася з іншого боку неочікувано", - також сказав він.