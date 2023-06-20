"Не знал, выживу или умру". Украинский фермер помогает эвакуировать людей из оккупированной Херсонской области (фото)

Алексей Савин посвятил 14 лет своей жизни строительству собственного плодоовощного бизнеса, выращивая продукцию на своем земельном участке в Херсонской области.

Но российские войска напали на его родное село. Именно его населенный пункт одним из первых в Херсонской области ощутил удары российской армии.

Однако Алексей не стал убегать. Он начал эвакуировать местных жителей.

Однажды он вывез 11 человек в крошечной машине через российские блокпосты, включая ветерана, участвовавшего в войне на востоке 2014 года.

"Было страшно, особенно в ситуациях, когда я ехал и видел колонну российской техники со стрелявшими пулеметами. Я не знал, что делать. Я интуитивно выехал в правую полосу и выключил свет. Я боялся, потому что не знал, что случится, когда эти создания проедут. Я не знал, буду жить или умру", - вспоминает ужасные моменты Алексей.

Что касается военнослужащих, защищавших Украину еще с 2014 года, то именно их россияне искали сильнее всего.

"Российские войска ежедневно проверяли населенные пункты, города и села, ища ветеранов и военных, которые воевали за Украину в 2014 году. Они прятались по домам, ходили слухи, что они нашли нескольких… но они так и не вышли, они исчезли", - рассказывает мужчина.

Алексей Савин эвакуировал односельчан на фермерской технике (фото: express.co.uk)

Савин поехал в Запорожскую область, чтобы помогать Красному Кресту с эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи на передовую. Кроме того, у него была 90-летняя теща, которую он хотел обезопасить.

Он также рассказывает о самом страшном мгновении жизни во время войны.

"В другой раз в мой сад заехала бронетехника с крупнокалиберным пулеметом. В конце концов, они просто спросили мой адрес, но я почувствовал что-то ужасное. Я не знал, какими будут их намерения", - говорит он.

После смерти тещи Алексей Савин уехал из Запорожья. Однако сейчас у него другой повод для волнения: склады с его продукцией, которые могла затопить вода из взорванной дамбы.

Его помещение почти не задело. Но он все равно не может приехать в родной город. Ведь, как говорит Алексей, местные коллаборанты сдадут его присутствие врагу.