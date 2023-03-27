"Не произошло ничего удивительного". Всплыли шокирующие подробности изнасилования 14-летней девочки на Закарпатье

Широкий резонанс история со скандальным решением судьи Воловецкого райсуда о "наказании" трех подростков за изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье получила через несколько дней после новости о самом приговоре, а пристальное внимание общественности побудило чиновников вмешаться в ситуацию.
До этого же прокуратура оспаривать приговор не намеревалась. Таким образом возникает похожая ситуация, как было 5 лет назад - в деле об убийстве в Нижней Апше.
Об этом сообщил активист Юрий Дзямулич на своей странице в Facebook.
Так, он акцентировал внимание на факторе резонанса, как "движущей силе" для пересмотра различных сомнительных, по мнению общества, судебных приговоров.
В этом контексте активист приводит такую хронологию о нынешней громкой истории:
"Более того, прокуратура даже не собиралась оспаривать данный приговор, мол, санкция статьи предусматривает такое "наказание". То есть, все ок, не произошло ничего удивительного", - пишет Дзямулич.
Но скандал стал набирать обороты, в период с 24 по 26 марта событие приобретает общегосударственный характер, различные блоггеры, политики, активисты, правозащитники, артисты распространяют новость о странном приговоре в отношении малолетних насильников, которым дали условное.
"И, о чудо, в воскресенье после обеда и вечером на нее массово реагируют все, председатель ОГА, омбудсман, министр образования. На четвертый день! А если бы это событие не получило резонанса, то никто из тех, кто должен следить за законностью в области, в государстве, ничего бы не сделали", - отмечает активист.
Он напомнил о похожем случае, что произошел 5 лет назад, тоже на Закарпатье и тоже с подростком, когда понадобился резонанс на всю страну, чтобы для подозреваемого в убийстве в Нижней Апше, которого суд якобы после неких внутренних "договорняков" отпустил подозреваемого под домашний арест, была изменена мера пресечения.
Тогда, в апреле 2018 года, местные жители хотели устроить самосуд из-за убийства 14-летнего мальчика, которое произошло месяцем ранее.
Жители села Нижняя Апша на Закарпатье перекрыли трассу и устроили массовый протест весной 2018 года (фото: facebook.com/Mukachevo.net)
"Справедливость - вот главный триггер общества, главный запрос общества. И те, кто должен ее обеспечивать, не должны прятать голову в песок и ждать социального взрыва, а делать свою работу", - резюмирует активист.
Ранее мы рассказывали, что известно о родственниках парней-насильников, которые издевались над 14-летней девочкой на Закарпатье.
Напомним также, что омбудсмен Дмитрий Лубинец взял скандальное дело под свой контроль.