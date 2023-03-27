"Не произошло ничего удивительного". Всплыли шокирующие подробности изнасилования 14-летней девочки на Закарпатье

Так, он акцентировал внимание на факторе резонанса, как "движущей силе" для пересмотра различных сомнительных, по мнению общества, судебных приговоров.

В этом контексте активист приводит такую хронологию о нынешней громкой истории:

новость о приговоре появилась в четверг, 23 марта,

она получила распространение на Закарпатье, с сотнями комментариев в соцсетях, многотысячными просмотрами на сайтах местных изданий,

23-24 марта новость держалась в топе, однако "никакой реакции со стороны чиновников не вызвала".

"Более того, прокуратура даже не собиралась оспаривать данный приговор, мол, санкция статьи предусматривает такое "наказание". То есть, все ок, не произошло ничего удивительного", - пишет Дзямулич.

Но скандал стал набирать обороты, в период с 24 по 26 марта событие приобретает общегосударственный характер, различные блоггеры, политики, активисты, правозащитники, артисты распространяют новость о странном приговоре в отношении малолетних насильников, которым дали условное.

"И, о чудо, в воскресенье после обеда и вечером на нее массово реагируют все, председатель ОГА, омбудсман, министр образования. На четвертый день! А если бы это событие не получило резонанса, то никто из тех, кто должен следить за законностью в области, в государстве, ничего бы не сделали", - отмечает активист.

Он напомнил о похожем случае, что произошел 5 лет назад, тоже на Закарпатье и тоже с подростком, когда понадобился резонанс на всю страну, чтобы для подозреваемого в убийстве в Нижней Апше, которого суд якобы после неких внутренних "договорняков" отпустил подозреваемого под домашний арест, была изменена мера пресечения.

Тогда, в апреле 2018 года, местные жители хотели устроить самосуд из-за убийства 14-летнего мальчика, которое произошло месяцем ранее.

Жители села Нижняя Апша на Закарпатье перекрыли трассу и устроили массовый протест весной 2018 года (фото: facebook.com/Mukachevo.net)

"Справедливость - вот главный триггер общества, главный запрос общества. И те, кто должен ее обеспечивать, не должны прятать голову в песок и ждать социального взрыва, а делать свою работу", - резюмирует активист.