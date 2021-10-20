"Не вдалося виправдатися". Усов, якого звинуватили у вимаганні хабаря з перевізників, дав прес-конференцію

"Продовження історії про заступника голови КМДА Костянтина Усова, якого звинувачують у вимаганні хабарів з перевізників (я вчора писав про це). Сьогодні він почав виправдовуватися (очікувано, хоч і досить незграбно ) - провів прес-конференцію, на якій повторив "стару пісню" про те, що великі системні перевізники зі статутним капіталом 28 млн гривень, які вклали тільки за останні кілька років 1/4 млрд грн в оновлення транспортного складу, це виявляється – "маршруткова мафія", але, НІЯКИХ доказів цьому не навів, через що навіть присутні журналісти йому не повірили", - зазначив журналіст.

За його словами, навіть навпаки, у представників ЗМІ виникло багато інших запитань - до самого Усова.

"До самого Усова виникло багато питань по мотивам інформації озвученої на днях перевізниками, яка має значно більше фактичних доказів (в тому числі документами). Але, Усов не зміг на них відповісти - тому що "ой всьо". Наприклад, чому він заднім числом підробив документи, щоб розірвати договір з великими перевізниками, які відмовились платити хабар у 200 грн в день з одного автобуса. Або, чому він викидає зі столиці перевізників з 20-річним стажем, та заводить в місто фірму-прокладку з області зі статутним капіталом в 16 тис грн.

А відповідь на питання, чому він не відповів, досить очевидна — він хоче пиляти бабло. Якщо не через хабарі з київських перевізників, які йому відмовилися платити - то через "кишенькового" перевізника, завезеного з області", - констатував Прокопишин.