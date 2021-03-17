"Не ступлю на поріг": у "Сінево" відреагували на мовний скандал

У чому суть скандалу

У спільноті "И так поймут!" жінка опублікувала історію про те, що днями отримала опис результатів від "Сінево" російською мовою. За словами Анастасії, на її питання-обурення працівниця лабораторії сказала, що в них "тільки таке є".

"Робила скрінінг 2 триместру вагітності, отримала результати російською мовою. Завжди обирала "Сінево" з-поміж інших, але більше не ступлю на поріг і друзів відмовлятиму. В Києві вистачає лабораторій і точно знайдуться ті, хто поважають клієнтів і Закони. Дуже розчарована", - написала киянка.

Фотодоказ (facebook.com/khalimonenkonast)

Пост жінки зібрав багато коментарів. Люди почали писати, що "розчаровані" закладом і вимагають негайно перейти на українську мову, аби не порушувати чинного законодавства.

Варто зауважити, що російською мовою видають виключно результати скрінінгу вагітності. Всі інші бланки результатів - українською.

У "Сінево" відреагували на скандал

Працівники "Сінево" відразу ж відреагували на пост Анастасії й опублікували заяву щодо цього інциденту.

"На фото, яке ви надіслали, результат розрахунку пренатального ризику за допомогою програми Prisca. Це спеціалізоване програмне забезпечення від Siemens - компанії зі світовим іменем. На жаль, наразі серед мов, доступних для програми, і, відповідно, для звітів, що генерує ця програма, української немає - її не надає розробник", - сказали у компанії.

При цьому запевнили: ще до введення "мовного закону" виступили з ініціативою/проханням до компанії, що надає цю програму, локалізувати даний програмний продукт українською.

"Нам обіцяють найближчим часом надати оновлення програми, що дозволить видавати результати нашою державною мовою. Кінцеві терміни поки що не вказали. Оновлення для програми Prisca, що дозволить обирати українську, наразі проходить тестування, і ми з нетерпінням очікуємо, коли Siemens надасть таку можливість", - зауважили у "Сінево" і додали, що "розуміють реакцію" клієнтки й "абсолютно згодні, що обслуговування має бути державною мовою, як того вимагає законодавство".

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