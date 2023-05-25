"Не докажешь, что я у тебя была". В Днепре клиентка жестоко избила мастера маникюра: все детали

Мастер ногтевого сервиса из Днепра Екатерина Бондар рассказала, как клиентка избила ее прямо во время предоставления услуги. Жертва нападения получила многочисленные синяки на ногах, руках и лице.

Что произошло?

В бьюти-сфере Екатерина уже 2,5 года. Сначала работала дома, потом переехала в арендуемое помещение.

Клиентка во второй раз посещала процедуру мастера. Впервые - почему-то заметно нервничала, второй раз - открыто проявляла агрессию, рассказала специалист.

Из-за плохого состояния ногтей посетительницы, мастер отказывала ее от процедуры покрытия лаком, однако клиентка настояла.

"Поскольку я всегда отвечаю за результат сама, я предложила одну руку сделать одним методом, другую - иначе, чтобы проверить, что будет лучше. Она согласилась. Я выполнила чистку, уже перешли к покрытию. Она спросила, почему две разные руки. Я несколько раз объяснила почему, говорила: "Вы согласились. Все хорошо, все классно", - сказала мастер ногтевого сервиса.

Во время покрытия клиентка передумала и агрессивно настояла на своем.



"Я стерла все, что делала. Сказала: "К сожалению, на этом все, до свидания. Мы с вами не сработаемся". Я до последнего всегда вежлива со своими клиентами, и работаю с ними на принципах взаимоуважения", - объяснила Екатерина.

Она добавила, что на этом диалог не закончился.

"Она начала кричать о том, что я хабалка, о том, что я не умею общаться со своими клиентами и меня нужно научить", - добавила Бондарь.

Екатерина сразу поняла, что спорить с посетительницей не стоит и начала идти навстречу.

"Она продолжила говорить, что я не умею общаться со своими клиентами, и под эти слова она ударила меня по лицу", - рассказала Катя.



От удара мастер упала со стула и ударилась головой.



"Далее я уже оказалась на полу. Она выбросила стул мой, видимо, чтобы ей не мешал, не знаю. Начала говорить, что мне нужно вывернуть руки, и начала на этом моменте выкручивать мне руку. Она принялась крутить кость в одну сторону, а самую кисть в другую", - сказала бьюти-мастер.

Екатерина имеет инвалидность, криками просила посетительницу остановиться. Клиентка сделала это только после того, как мастеру удалось ее укусить.

"Продолжила кричать, бить, и дальше она заставила удалить переписку с ней со словами, что "ты ничего не докажешь, что я у тебя была", - рассказала Бондарь.

Собрав вещи, посетительница добавила: "Благодари Бога, что я в хорошем настроении".

Продолжение истории

После ухода агрессорки, Екатерина позвонила своему парню Александру, чтобы тот помог добраться до полиции и снять побои.

"Мне звонит Катя, говорит: "Меня клиентка избила". Ну, я сначала думаю, может, как-то поссорились, что-то такое. Ну, думаю, надо идти", - рассказал Александр Жмирко.

Мужчина пришел, увидел, что у Катерины синяки на лице и ноге.

"Я был шокирован, я не знал сначала что делать, нужно было сначала ее успокоить. Мы как-то успокоились, тогда говорю: "Давай в полицию и будем что-то с этим решать", - объяснил он.

Мастер уже нашла новое, более безопасное помещение - с камерами наблюдения, охраной и тревожной кнопкой.

Полиция также взялась за дело.