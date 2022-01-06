Названо шкідливі продукти, які ніколи не варто їсти: відмовтесь від них

Трикутні чипси

Такий снек часто купують на вечірки. В його складі багато різноманітних компонентів, але жоден з них немає ніякої користі. Якщо там були якісь натуральні продукти, то після тривалої обробки вони стали пустими. Таку їжу краще замінити на попкорн.

Содова

Напій містить багато речовин, які можуть завдати серйозної шкоди організму. Якщо вода фарбована, вона точно містить фосфорну кислоту, яка погано впливає на здоров'я кісток.

Від такої води краще відмовитись, а випити можна звичайну мінеральну.

Білі макарони

Споживати потрібно ті макарони, які зроблені з цільнозернового борошна. Зокрема, вони містять багато клітковини й зовсім не нашкодять фігурі.

Які продукти заборонено вживати (pixabay)

Біле борошно

Так, цільнозернове борошно ретельно очищують і обробляють і вся корисна клітковина, якої так потребує наш організм, втрачається.

А отримання достатньої кількості клітковини є важливим у будь-якій дієті, оскільки вона допомагає знизити рівень холестерину, прискорює втрату ваги та сприяє виведенню відходів. Тому звертайте увагу на те, щоб мучні продукти були виготовлені саме з такого борошна.

Солодке вино

Як відомо, чим солодше вино, тим більше в ньому калорій. Солодкі десертні вина мають приблизно 225 калорій або більше. Три келихи вина під час вечері можуть легко додати близько 400 додаткових калорій.

Які продукти заборонено вживати (pixabay)

Кава

Кофеїн дуже важливий для організму та калорійний. Напої на основі кави мають багато різноманітних компонентів. Наприклад, гарбузовий лате зі спеціями містить 380 калорій, 14 г жиру та 50 г цукру.

Круасани

Така їжа може викликати здуття живота. А якщо в складі є ще й масляний крем, то для організму це буде занадто калорійно. Все тому, що лише така начинка містить 310 калорій.

Вершковий сир

Так, дві столові ложки вершкового сиру містять 100 калорій, 9 грамів жиру і 6 грамів насичених жирів. Тому в такому продукті немає корисних компонентів. І кількість кальцію, який є в натуральному сирі, зводиться до нуля.

Пиво

Такий напій багатий на рідкі вуглеводи. До того ж під час тривалого вживання може збільшитися кишківник.

Які продукти заборонено вживати (pixabay)

Соус барбекю

Дві столові ложки соусу барбекю містять 100 калорій, понад 10 грамів цукру і 22 грами вуглеводів. Тому такий соус не є корисним і від нього краще взагалі відмовитись.