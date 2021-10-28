Названо топ-5 небезпечних продуктів, від яких потрібно негайно відмовитись

Мускатний горіх

Так, в помірній кількості горіх навряд чи викличе якісь побічні ефекти. Однак, у великих дозах можна отримати головні болі, нудоту та появу галюцинацій.

Також надмірне вживання загрожує серйозним отруєнням. Симптомами отруєння можуть бути, сухість у роті, запори, червоні склери очей, галюцинації. Ефірні олії та інші активні речовини горіха справляють погану дію на серце. Передозування призводить до проблем в роботі мозку, впадання в кому і навіть до смерті.

Слід звернути увагу, що мускатний горіх має психоделічними властивостями, який при підвищеному вживанні може викликати розлад центральної нервової системи.

Окрім того, алкоголь і мускатний горіх малосумісні, бо можуть нашкодити роботі серця і кровоносної системи.

Школа мускатного горіха (pixabay)

Арахіс

У світі алергія на арахіс є найпоширенішою і негативна реакція на нього виникає в однієї людини з 200. Тому, алергікам потрібно бути особливо обережними з арахісом. Адже він може викликати набряк горла до такого стану, що дихати стає неможливо.

Для того, щоб уникнути появи отруйної плісняви, приміщення, де він зберігається арахіс має бути сухим і добре провітрюваним. Для більшої надійності найкраще піддавати арахіс термічній обробці, у такому разі він не втрачає свої корисні властивості.

Шкода арахісу на організм людини (pixabay)

Картопля зелена

Така картопля виникає при неправильно зберігання, а саме тоді, коли овоч лежить у місці, куди легко проникають сонячні промені. При вживанні такої картоплі можу виникнути серйозні наслідки такі як, діарея, нудота та головні болі.

Тому з картоплі специфічного відтінку не варто готувати їжу, це небезпечно і може привести до плачевного результату. Коли зелений картопля починає готуватися до розмноження, у нього з'являються паростки.

Шкода зеленої картоплі (pixabay)

Сироп агави

Такий сироп часто використовують, як заміну цукру. Однак, не все так просто, бо хоч цукру там немає, а от фруктози дуже багато. А там вже і жирові хвороби печінки недалеко.

Безпечною вважається щоденна доза не більше 25 г фруктози.

Строп агави (pixabay)

Бекон

До цього часу накопичилося досить повідомлень і доказів того, що подібна їжа викликає рак шлунка і прямої кишки. Вживання відпрацьованого червоного м'яса, в тому числі черевної вирізки свиней, пов'язують також із розвитком раку підшлункової залози та раку передміхурової залози.

Тому денна норма вживання бекону не більше 50 г.

Шкода бекону на організм людини (pixabay)