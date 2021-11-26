Названі симптоми тромбу в легенях: зверніть увагу на небезпечні сигнали

Тромби в різних внутрішніх органах людини можуть привести до небезпечного стану. У таких ситуаціях невідкладна медична допомога потрібна негайно, оскільки тромб може привести до летального результату.

Медики назвали симптоми утворення тромбу в легенях людини. Про це повідомляє U-news.

Стан, при якому тромб потрапляє в легені, називається тромбоемболією легеневої артерії. Потік крові при цьому стані застряє в артерії легенів і блокує надходження крові.

Тромби, які блокують надходження крові – це згустки крові, які з'являються в результаті внутрішніх пошкоджень судин. Організм створює такі згустки, щоб закрити травмовані ділянки.

Людський організм в змозі самостійно розчиняти тромби, коли їх функція вже не потрібна.

Часом вони розпадаються самостійно повністю, але бувають ситуації, коли вони відриваються і починають подорожувати по організму.

Найнебезпечніша ситуація, коли тромб відривається і потрапляє в легені. Таке ускладнення буває при тромбозі глибоких вен. Тромби утворюються в венах ніг.

Симптоми утворення тромбів: біль в ногах незрозумілого походження, особливо в м'язах, почервоніння і припухлість.

Якщо тромб відірвався і відправився в легені, то симптоми будуть більш явні:

Раптова задишка

Біль в грудях або у верхній частині спини - посилюється при вдиху

Проблеми з диханням

Неможливість нормально вдихнути або видихнути

Кашель з кров'ю

Запаморочення, втрата свідомості

При появі таких симптомів, пацієнта потрібно негайно госпіталізувати до медичного закладу.

У такій ситуації час йде фактично на хвилини та без надання допомоги швидко, людина може загинути.

Як відзначають медики, є фактори, які посилюють ризик появи тромбів: зайва вага, загальні патологічні стани, такі як хвороба Крона або ревматоїдний артрит, літній вік, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя і відсутність мінімального фізичного навантаження.