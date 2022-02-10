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Названо симптоми раку підшлункової залози, які можна розпізнати під час прийому їжі

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Четвер 10 лютого 2022 17:25
Названо симптоми раку підшлункової залози, які можна розпізнати під час прийому їжі Симптоми раку підшлункової залози (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Благодійна організація Pancreatic Cancer UK з'ясувала, що відчуття швидкого насичення під час їжі може свідчити про рак підшлункової залози.

Про це пише Express.

Експерти кажуть, що рання діагностика онкологічних захворювань дозволяє вчасно розпочати ефективне лікування. До до того ж деякі симптоми можна розпізнати під час прийому їжі.

Як виявилось ще одним симптомом є дискомфорт під час ковтання через відчуття швидкого насичення.

Серед інших ознак раку підшлункової залози фахівці називають:

  • озноб;
  • підвищену температуру;
  • жовтяницю;
  • загальний стан слабкості;
  • безпричинну втрату апетиту;
  • проблеми з травленням та часте відчуття нудоти.

Окрім того, важливо знати, що наявність цих симптомів не завжди означає, що у вас рак підшлункової залози, тому варто перевіритися у лікаря.

Саме рак підшлункової залози має найнижчий відсоток виживання через складну діагностику, тому регулярне обстеження допоможе вчасно розпочати лікування.

Однак якщо рак буде діагностовано надалі, буде досліджено конкретний тип раку підшлункової залози. Екзокринні пухлини починаються в екзокринних клітинах, де виробляються ферменти, які допомагають перетравлювати їжу.

Це найпоширеніша форма раку підшлункової залози, на яку припадає 96 відсотків випадків.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали відчуття в животі, які можуть сигналізувати про рак кишечника.

Також ми писали, що названі симптоми й відчуття в очах, які можуть вказувати на рак.

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