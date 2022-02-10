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Названы симптомы рака поджелудочной железы, которые можно распознать во время приема пищи

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 17:25
Названы симптомы рака поджелудочной железы, которые можно распознать во время приема пищи Симптомы рака поджелудочной железы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Благотворительная организация Pancreatic Cancer UK выяснила, что ощущение быстрого насыщения во время еды может свидетельствовать о раке поджелудочной железы.

Об этом пишет Express.

Эксперты говорят, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет вовремя начать эффективное лечение. К тому же некоторые симптомы можно распознать во время приема пищи.

Как оказалось еще одним симптомом является дискомфорт во время глотания из-за ощущения быстрого насыщения.

Среди других признаков рака поджелудочной железы специалисты называют:

  • озноб;
  • повышенную температуру;
  • желтуху;
  • общее состояние слабости;
  • беспричинную потерю аппетита;
  • проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

Кроме того, важно знать, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, поэтому стоит провериться у врача.

Именно рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики, поэтому регулярное обследование поможет вовремя начать лечение.

Однако если рак будет диагностирован в дальнейшем, будет исследован конкретный тип рака поджелудочной железы. Экзокринные опухоли начинаются в экзокринных клетках, где вырабатываются ферменты, которые помогают переваривать пищу.

Это самая распространенная форма рака поджелудочной железы, на которую приходится 96 процентов случаев.

Ранее мы сообщали, что врачи назвали ощущения в животе, которые могут сигнализировать о раке кишечника.

Также мы писали, что названы симптомы и ощущения в глазах, которые могут указывать на рак.

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