Названы симптомы рака поджелудочной железы, которые можно распознать во время приема пищи

Благотворительная организация Pancreatic Cancer UK выяснила, что ощущение быстрого насыщения во время еды может свидетельствовать о раке поджелудочной железы.

Об этом пишет Express .

Эксперты говорят, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет вовремя начать эффективное лечение. К тому же некоторые симптомы можно распознать во время приема пищи.

Как оказалось еще одним симптомом является дискомфорт во время глотания из-за ощущения быстрого насыщения.

Среди других признаков рака поджелудочной железы специалисты называют:

озноб;

повышенную температуру;

желтуху;

общее состояние слабости;

беспричинную потерю аппетита;

проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

Кроме того, важно знать, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, поэтому стоит провериться у врача.

Именно рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики, поэтому регулярное обследование поможет вовремя начать лечение.

Однако если рак будет диагностирован в дальнейшем, будет исследован конкретный тип рака поджелудочной железы. Экзокринные опухоли начинаются в экзокринных клетках, где вырабатываются ферменты, которые помогают переваривать пищу.

Это самая распространенная форма рака поджелудочной железы, на которую приходится 96 процентов случаев.