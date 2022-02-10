Названы симптомы рака поджелудочной железы, которые можно распознать во время приема пищи
Благотворительная организация Pancreatic Cancer UK выяснила, что ощущение быстрого насыщения во время еды может свидетельствовать о раке поджелудочной железы.
Об этом пишет Express.
Эксперты говорят, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет вовремя начать эффективное лечение. К тому же некоторые симптомы можно распознать во время приема пищи.
Как оказалось еще одним симптомом является дискомфорт во время глотания из-за ощущения быстрого насыщения.
Среди других признаков рака поджелудочной железы специалисты называют:
- озноб;
- повышенную температуру;
- желтуху;
- общее состояние слабости;
- беспричинную потерю аппетита;
- проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.
Кроме того, важно знать, что наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак поджелудочной железы, поэтому стоит провериться у врача.
Именно рак поджелудочной железы имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики, поэтому регулярное обследование поможет вовремя начать лечение.
Однако если рак будет диагностирован в дальнейшем, будет исследован конкретный тип рака поджелудочной железы. Экзокринные опухоли начинаются в экзокринных клетках, где вырабатываются ферменты, которые помогают переваривать пищу.
Это самая распространенная форма рака поджелудочной железы, на которую приходится 96 процентов случаев.
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