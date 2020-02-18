ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названо найбільш шкідливі каші: зайва вага і біль у суглобах

STYLERЖиття    18.02.2020 - 12:15
Названо найбільш шкідливі каші: зайва вага і біль у суглобах
Названо найбільш шкідливі каші (ілюстрація: pixabay.com)

Ці каші не можна вживати щодня, а деякі з них краще залишити в дитинстві

Деякі популярні каші, які багато українців вживають щодня, можуть нашкодити здоров'ю. Дієтолог назвала п'ять каш, через які ви можете не тільки додати у вазі, але навіть відчувати біль у суглобах. Детальніше про шкідливість виробів з круп - в матеріалі Styler.

Дієтолог Наталія Самойленко також розповіла, які каші варто вживати, і як правильно це робити.

Каші, зварені на молоці

На думку експерта, такі каші сприяють росту і розвитку в дитинстві. Але дорослі від них ростуть тільки вшир.

І лідирує тут манка, калорійність якої перевищує навіть енергетичну цінність деяких десертів. Крім того, манна каша може спровокувати стрибок інсуліну в крові.

Так, 100 грамів манної каші містить 173 калорії, тоді як шоколадний пудинг - 150.

Білий рис

У цій крупі, на думку дієтолога, немає нічого корисного. Білий рис висококалорійний, при цьому в ньому майже немає вітамінів, мікроелементів і клітковини.

А ось бурий неочищений рис є антиподом білого рису. Він відмінно підійде для людей, які стежать за своїм здоров'ям і вагою. Однак, навіть каші з нешліфованого рису мають високу енергетичну цінність, тому вживати їх усе ж треба дозовано.

Каші з глютеном

Білок, що міститься в злакових, небезпечний для людей, які страждають на непереносимість глютену. І першими в цьому списку значаться вівсяна, перлова і ячна каші. Якщо у вас виникає дискомфорт в кишківнику, здуття або навіть біль в суглобах, глютен краще виключити з раціону.

Головні правила при вживанні каш

Дієтолог назвала три головні умови, щоб крупи приносили вам користь:

  • Вибирати потрібно цільнозернові каші і поєднувати їх з овочами, але не з м'ясом.
  • Каші потрібно вживати лише в першій половині дня, але не щодня.
  • Слід чергувати каші, не зловживаючи якоюсь однією крупою.
Дієтолог розвінчала популярний міф про продукти, від яких товстіють Дієтолог вказала на важливість вживання вітамінів - звичайного раціона недостатньо
Новини України едадиета
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся