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Названі найвдаліші і небезпечні дні у вересні 2022: до нас знову завітає ретроградний Меркурій

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Вівторок 30 серпня 2022 18:55
Названі найвдаліші і небезпечні дні у вересні 2022: до нас знову завітає ретроградний Меркурій Названо найнебезпечніші дати у вересні 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вересень стане напруженим місяцем через положення зірок і планет. З 10 вересня Меркурій розгорнеться в ретроградний рух і в цей період зазвичай варто бути напоготові та не робити необдуманих вчинків.

Що нас ще чекає у вересні, які дати будуть сприятливими та вдалими, а в які дні варто бути обережніше - читайте в матеріалі нижче.

Найнебезпечніша дата у вересні 2022

Найскладнішим днем, на думку астрологів, може стати дата 10 вересня. У цей день відбудеться відразу дві важливі події - Меркурій почне ретроградний рух і відбудеться повний місяць в знаку Риби - о 12:59.

У цей день потрібно бути обачнішими у сфері фінансів - не беріть кредити, не позичайте кошти, стримуйте бажання витратити велику суму грошей і доглядайте за своїм гаманцем, картами та сумкою, бо можуть бути крадіжки. Не вплутуйтеся в сумнівні фінансові операції та відкладіть на інший день перекази коштів.

Повний місяць додасть емоційної нестабільності й високий ризик скандалів, сварок, суперечок і конфліктів. Уникайте в цей день з'ясування взаємин.

Вдалі дні у вересні

Для великих покупок або укладення договорів про оренду житла: 1, 2, 7, 8, 24, 28. 29

Для весілля, вінчання та заручин: 2, 9, 30

Для хірургічних операцій: 3, 5, 8, 9, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27

Для відвідування стоматолога: 1, 2, 5, 8, 16, 18, 19, 20, 24, 28, 30.

Для відпочинку, побачень і поїздок: з 1 по 8, з 9 по 12, з 15 по 19, 27

3 вересня - Меркурій буде в опозиції до Юпітера і цю дату можна назвати днем сили. Він буде гармонійним, насичений теплою і позитивною енергією. Можна вирішувати важливі завдання, подорожувати, спілкуватися, торгувати та шукати натхнення.

5 вересня - Венера перейде в Діву і цей тандем буде сприятливим. Можна починати нову справу, приймати рішення, відвідувати лікарів і зайнятися здоров'ям. День буде максимально продуктивним і сильним.

9 вересня - це день дзеркальної дати. Такі дати вважаються днями здійснення мрій і максимально наповнені енергією. Цього разу в даті буде три цифри - 2, 0 і 9. Дев'ятка - це зміни у всіх сферах життя і часом дуже великі.

Можна досягти поставленої мети, знайти компроміс у сварці, помиритися з кимось. Не лінуйтеся і зробіть те, що давно вже хотіли.

16 вересня - протистояння Нептуна і Сонця. День потужної інтуїції та прийняття важливих рішень. Він буде наповнений сильною творчою енергетикою, яка допоможе домогтися бажаного.

18 вересня - протистояння Меркурія і Юпітера. Вдалий день для зміни обстановки та будь-яких справ, які пов'язані з романтичною сферою. Сходіть на побачення, фліртуйте, спілкуйтеся - вдалими будуть і нові знайомства.

23 вересня - день осіннього рівнодення. День, коли енергія Місяця і сонця буде в рівності та гармонії. У такий день потрібно проявити активність, більше рухатися, працювати.

29 вересня - Венера в Терезах. Планета вийде в найзручніше положення і це дасть нам неймовірний запас сили та енергії. Можна рухатися вперед і складати плани не тільки на осінь, а й на весь рік вперед.

Невдалі та небезпечні дні у вересні

Крім 10 вересня, в цьому місяці буде ще одна складна дата - 26 вересня. У цей день Меркурій зустрінеться з Венерою - вони будуть знаходитися по одну сторону від Землі.

У цей день можуть бути раптові перепади емоційного стану, апатія, депресія, нав'язливі негативні думки, слабкість, сонливість і відсутність концентрації.

Може з'явитися бажання розірвати взаємини, провести складну розмову, звільнитися з роботи, кардинально щось змінити в житті - утримайтеся від різких рухів і відкладіть їх на інший день. Бажано 26 вересня зробити перерву в роботі та спілкуванні.

Не починайте нові справи: 10, 11, 12, 19, 22, 25, 26, 27 і 30

Період ретроградного Меркурія триватиме з 10 вересня по 2 жовтня. І найнебезпечнішими стануть перший день і останній.

Перевіряйте всю інформацію, яку отримуєте з різних джерел, не смітите грошима, не підписуйте договори та не вирушайте в подорожі. Також варто бути обережніше в спілкуванні з людьми.

До речі, раніше ми писали про те, в які дні у вересні не варто відвідувати перукаря.

А ще ми розповідали про те, які зміни принесе Меркурій в Терезах.

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