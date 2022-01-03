Названо найнебезпечніші дні у січні 2022 року: не плануйте важливих справ

З'єднання Сонця і Венери - 9 січня

Венера опиниться в з'єднанні з Сонцем, і цей аспект буде дуже напруженим. Особливо, якщо в цьому з'єднанні братимуть участь нічні світила. Друга неділя року стане енергетично слабкою, можливі занепад сил, відтік енергетики та спустошення.

Люди можуть вже з самого ранку відчути втому. Днем продуктивність сильно знизиться і пощастить тим, у кого цей день буде вихідним. Постарайтеся розслабитися і відпочити, щоб обійти стороною всі проблеми.

Початок руху ретроградного Меркурія - 14 січня

Перший день початку ретроградного руху Меркурія завжди дуже небезпечний. У січні він стане неприємним, людей почнуть долати сумніви та питання про те, чи правильний вони зробили вибір.

Можлива поява великої кількості брехливої та спотвореної інформації. Варто перевіряти все, що вам будуть говорити оточуючі та не варто вірити на слово всім підряд.

З'єднання Сонця і Плутона - 16 січня

В середині місяця Сонце зустрінеться з ще однією планетою - Плутоном. У цей день очікується високий рівень емоційної напруженості.

Буде здаватися, що весь світ налаштований проти вас. Люди будуть проявляти негатив, очікуються напади напруженості, недовірливості, можуть прокинутися старі комплекси та страхи.

Щоб не перегоріти в цей день і уникнути проблем – зберігайте спокій і займайтеся улюбленими справами.

З'єднання Сонця з Меркурієм - 23 січня

З'єднання Сонця з найнебезпечнішою планетою породжує безліч проблем. Вони стосуються ділової та фінансової сфер.

У цей день варто бути обережніше всім, хто займається торгівлею і бізнесом. Люди стануть дуже емоційними, співпраця буде дуже поганою. На роботі виникне дуже великий ризик появи проблем.

Астрологи рекомендують в цей день по максимуму проявляти самостійність і вміння швидко реагувати на зміни.

Меркурій переходить в знак Козерога - 26 січня

Ще один складний день через Меркурій, який буде впливати на наступні кілька тижнів. Люди стануть жадібними та будуть не готові йти на поступки. Не варто очікувати добрих вчинків.

Постарайтеся покладатися тільки на себе, а 26 січня остерігайтеся шахраїв, злодіїв і не робіть дорогі покупки.