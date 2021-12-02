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Названі найдорожчі страви в ресторанах Києва: коктейлі з кактуса, бутерброди і стейки по 5 тисяч

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 12:59
Названі найдорожчі страви в ресторанах Києва: коктейлі з кактуса, бутерброди і стейки по 5 тисяч Фото: у київських ресторанах подають безліч вишуканих страв (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Названі найдорожчі страви в ресторанах Києва. До них відносяться дорогі сендвічі з яловичиною вагю і фірмові стейки.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Коктейлі з кактуса

Так, наприклад, в одному з ресторанів Києва подають алкогольний коктейль, який знаходиться в кактусі. У нього входять різні інгредієнти (пюре з маракуї, лимонний фреш, текіла, лід і сіль вікінгів), а сама рослина викидається після того, як з нього випили напій. Ціна такого задоволення - недешева, а саме 1750 гривень.

Сендвіч з яловичиною вагю

Таку вишукану страву пропонують замовити в одному з ресторанів в центрі Києва. М'ясо для подачі спеціальне. Це яловичина вагю. Такий сендвіч обійдеться вам в 2200 гривень.

Стейки з імпортного м'яса

У шефа Тараса Шевченка яловичина вагю привезена з Австралії. Родоначальники дорогих бичків і корів – японці. Там, за словами кухаря, добірну худобу годують дорогим зерном, роблять їй масажі і напувають пивом. М'ясо стає дуже м'яким і ніжним після такого раціону.

Таких корів продають на аукціонах за сотні тисяч доларів і на кожну є паспорт з відбитком її ніздрів.

Подають стейк за ціною 5000 гривень. Його замовляють клієнти, які розуміються на цьому продукті.

Нагадаємо, що нардепів залишили без "дорогої" мови з хріном і сьомги.

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