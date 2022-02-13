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Названі поширені помилки при додаванні часнику в страви: не робіть так

Автор: Володимир Костирін

У холодну пору року часник стає особливо популярним продуктом, і його використовують при приготуванні страв багато кулінарів і простих громадян. При цьому лікарі-дієтологи нагадують, що користь від будь-якого продукту перш за все полягає в помірному вживанні.

Про це пише "Ukr.Media".

Відомо, що часник має антивірусну і протигрибкову дію і є природним "антибіотиком". У його складі знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.

Однак, кажуть експерти, при цьому не варто додавати часник в усі страви без розбору заради боротьби з вірусами.

Зазначається, що нерідко господині допускають ряд помилок при використанні часнику в приготуванні страв, знижуючи корисні властивості цієї багаторічної трав'янистої рослини.

Так, фахівці вважають, що при підготовці часнику не варто використовувати часничницю - професіонали рекомендують подрібнювати його за допомогою ножа.

Цей спосіб дозволяє таким маленьким шматочкам краще розкрити смак і поліпшити аромат страви.

Також експерти пояснили, в які страви часник потрібно додавати обережно, і в якому вигляді:

  • при приготуванні плову правильно класти в готову страву цілі зубчики рослини;
  • при приготуванні супу і тушкованих овочів зубчики часнику потрібно порубати і покласти в каструлю за 1-2 хвилини до готовності;
  • для холодцю часник теж слід додавати, коли страва буде повністю готова.

Як повідомлялося, перед цим експерти назвали 10 натуральних продуктів і напоїв, які допоможуть запобігти тромбоз без ліків.

Також ми писали, що раніше дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.

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