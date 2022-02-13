Названі поширені помилки при додаванні часнику в страви: не робіть так

Відомо, що часник має антивірусну і протигрибкову дію і є природним "антибіотиком". У його складі знаходиться ефірна олія - аліцин, якій він зобов'язаний специфічним запахом, смаком і потужною антибактеріальною дією.

Однак, кажуть експерти, при цьому не варто додавати часник в усі страви без розбору заради боротьби з вірусами.

Зазначається, що нерідко господині допускають ряд помилок при використанні часнику в приготуванні страв, знижуючи корисні властивості цієї багаторічної трав'янистої рослини.

Так, фахівці вважають, що при підготовці часнику не варто використовувати часничницю - професіонали рекомендують подрібнювати його за допомогою ножа.

Цей спосіб дозволяє таким маленьким шматочкам краще розкрити смак і поліпшити аромат страви.

Також експерти пояснили, в які страви часник потрібно додавати обережно, і в якому вигляді: