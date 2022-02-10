Названі перевірені способи лікування болю в горлі та інтернет-міфи, які не допомагають

Біль в горлі приносить сильний дискомфорт. При цьому існує безліч, як дієвих способів лікування болю в горлі, так і тих, які не допомагають.
Про це повідомляє Lifehacker.
Буває важко визначити точну причину болю в горлі, яка може бути пов'язана з сухим повітрям, алергією, бактеріальною або вірусною інфекцією.
При цьому вірусні інфекції, такі як ГРВІ та грип, є найбільш поширеною причиною болю в горлі.
Важливо! Дані поради для полегшення симптомів болю в горлі не призначені для боротьби з бактеріальною або вірусною інфекцією.
Біль у горлі (фото: freepik.com)
Полоскання солоною водою
Це рішення не так швидко діє, як деякі з наведених нижче варіантів, але це найкращий перший крок, щоб спробувати вирішити проблему для подальшого полегшення.
Доведено, що полоскання горла теплою солоною водою зменшує запалення і заспокоює горло.
Ось як це зробити:
Можна також додати 1/4 чайної ложки харчової соди, яка додатково захистить від запалення.
Пар і вологість
У той час як сухе повітря шкідливе для носових пазух, пар забезпечує необхідну вологу вашим дихальним шляхам. Прийміть дуже гарячий душ з парою або включіть зволожувач повітря на ніч, щоб запобігти і заспокоїти біль в горлі.
Льодяники і смоктальні цукерки
Льодяники від горла - це те, що потрібно всім, коли справа доходить до полегшення болю, і на те є вагомі причини. Шукайте льодяники, що містять ментол, який діє як м'який анестетик.
Якщо все, що у вас є під рукою, це смоктальні цукерки, - не турбуйтеся. Вони також можуть допомогти стимулювати вироблення слини і забезпечити вологість, якої потребує ваше горло.
Гарячі напої
Теплі рідини, такі як чай або суп, розріджують слиз, зменшують закладеність і полегшують ковтання при болю в горлі.
Холодне
З іншого боку, іноді вам потрібен приголомшливий ефект чогось дуже холодного. Замість чаю спробуйте з'їсти морозиво або розсмоктати кубики льоду.
Мед
Мед - це перевірений метод для заспокоєння горла. Одне дослідження навіть показало, що мед більш ефективний у боротьбі з нічним кашлем, ніж звичайні засоби від кашлю. Додайте мед в чай або змішайте столову ложку або дві зі склянкою теплої води.
Відпочинок
Сон є ключем до відновлення від будь-якої інфекції, яка, в першу чергу, може викликати біль у горлі. Якщо ви не спите, а просто відпочиваєте, то тримайте голову піднятою, щоб вам було легше дихати.
Біль у горлі (фото: freepik.com)
Дані поради часто рекомендують у всьому Інтернеті, але ви, можливо, захочете ще раз подумати перш ніж спробувати їх:
Яблучний оцет. Навіть якщо він володіє деякими антибактеріальними властивостями, він не володіє надздібностями, про які заявляють багато інтернет-джерел.
Ефірні масла. Незважаючи на галас, ефірні масла часто є зміїними маслами. Більшості потрібні додаткові дослідження, щоб довести їх ефективність і надійність, а також безпеку.
Медики рекомендують звернутися до лікаря, якщо біль в горлі триває довше тижня і супроводжується будь-яким з наступних симптомів:
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