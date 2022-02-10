Названі перевірені способи лікування болю в горлі та інтернет-міфи, які не допомагають

Буває важко визначити точну причину болю в горлі, яка може бути пов'язана з сухим повітрям, алергією, бактеріальною або вірусною інфекцією.

При цьому вірусні інфекції, такі як ГРВІ та грип, є найбільш поширеною причиною болю в горлі.

Важливо! Дані поради для полегшення симптомів болю в горлі не призначені для боротьби з бактеріальною або вірусною інфекцією.

Біль у горлі (фото: freepik.com)

Як вилікувати хворе горло

Полоскання солоною водою

Це рішення не так швидко діє, як деякі з наведених нижче варіантів, але це найкращий перший крок, щоб спробувати вирішити проблему для подальшого полегшення.

Доведено, що полоскання горла теплою солоною водою зменшує запалення і заспокоює горло.

Ось як це зробити:

Додайте від 1/4 до 1/2 чайної ложки кухонної солі у склянку теплої води.

Перемішуйте, поки сіль не розчиниться.

Полощіть горло протягом декількох секунд і виплюньте.

Повторюйте полоскання горла сіллю кілька разів на день для полегшення симптомів.

Можна також додати 1/4 чайної ложки харчової соди, яка додатково захистить від запалення.

Пар і вологість

У той час як сухе повітря шкідливе для носових пазух, пар забезпечує необхідну вологу вашим дихальним шляхам. Прийміть дуже гарячий душ з парою або включіть зволожувач повітря на ніч, щоб запобігти і заспокоїти біль в горлі.

Льодяники і смоктальні цукерки

Льодяники від горла - це те, що потрібно всім, коли справа доходить до полегшення болю, і на те є вагомі причини. Шукайте льодяники, що містять ментол, який діє як м'який анестетик.

Якщо все, що у вас є під рукою, це смоктальні цукерки, - не турбуйтеся. Вони також можуть допомогти стимулювати вироблення слини і забезпечити вологість, якої потребує ваше горло.

Гарячі напої

Теплі рідини, такі як чай або суп, розріджують слиз, зменшують закладеність і полегшують ковтання при болю в горлі.

Холодне

З іншого боку, іноді вам потрібен приголомшливий ефект чогось дуже холодного. Замість чаю спробуйте з'їсти морозиво або розсмоктати кубики льоду.

Мед

Мед - це перевірений метод для заспокоєння горла. Одне дослідження навіть показало, що мед більш ефективний у боротьбі з нічним кашлем, ніж звичайні засоби від кашлю. Додайте мед в чай або змішайте столову ложку або дві зі склянкою теплої води.

Відпочинок

Сон є ключем до відновлення від будь-якої інфекції, яка, в першу чергу, може викликати біль у горлі. Якщо ви не спите, а просто відпочиваєте, то тримайте голову піднятою, щоб вам було легше дихати.

Біль у горлі (фото: freepik.com)

Чого слід уникати

Дані поради часто рекомендують у всьому Інтернеті, але ви, можливо, захочете ще раз подумати перш ніж спробувати їх:

Яблучний оцет. Навіть якщо він володіє деякими антибактеріальними властивостями, він не володіє надздібностями, про які заявляють багато інтернет-джерел.

Ефірні масла. Незважаючи на галас, ефірні масла часто є зміїними маслами. Більшості потрібні додаткові дослідження, щоб довести їх ефективність і надійність, а також безпеку.

Коли звертатися до лікаря

Медики рекомендують звернутися до лікаря, якщо біль в горлі триває довше тижня і супроводжується будь-яким з наступних симптомів: